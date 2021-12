Machern will Vertrag für Lübschützer Teiche verlängern

Machern

Der Macherner Gemeinderat kommt am 20. Dezember zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr zusammen. Auf der Agenda steht ein Beschluss zur Annahme von Spenden für die Sanierung des Agnestempels im Macherner Park. Außerdem geht es unter anderem um die Verwendung der Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes, den Ankauf eines Pritschenfahrzeugs und einen Mietvertrag mit dem SV Machern 90 über Teile des Objekts Schlossplatz 3. Zudem soll über eine erneute Verlängerung des Pachtvertrages zum Campingplatz an den Lübschützer Teichen befunden werden.

Angekündigt ist ebenso die Entscheidung über eine Organisationsuntersuchung und -entwicklung für die Verwaltung der Gemeinde Machern. Die Sitzung wird unter 3G-Regeln statt und beginnt um 19 Uhr im Sportpark Tresenwald, Gartenallee 8.

Von sp