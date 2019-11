Macherner Agnestempel mit Nazisymbolen beschmiert

Machern

Die Freude währte nur kurz: Keine drei Wochen nach Einweihung des sanierten Agnestempels ist das Kleinod erneut beschmiert worden. Erst Anfang November hatten sich zahlreiche Macherner im Landschaftsgarten versammelt und sich an der gelungenen Restaurierung des Denkmals erfreut. Historische Bedeutung und Schönheit des Tempels, die Initiative vieler Mitstreiter und nicht zuletzt die Meisterschaft der Handwerker waren in Reden gewürdigt worden. Dazu sang der Germania-Chor.

Zerdroschene Flaschen und hässliche Schmierereien

Wenige Tage später stehen die Mitstreiter des Fördervereins Schloss und Landschaftsgarten wieder vor einem Scherbenhaufen. Am Buß- und Bettag musste der Macherner Ralf Wollrab bei seinem Spaziergang eine unschöne Entdeckung machen. Der Tempel war erneut mit Graffiti beschmiert worden – wie schon so häufig in den vergangenen Jahren. Offenbar am Vorabend des Feiertages hatten Unbekannte im Tempel ein Saufgelage abgehalten und ihren Frust an den Wänden abreagiert. Die Spuren des Gelages waren noch überall sichtbar: Leere Schnaps- und zerdroschene Bierflaschen verunzierten das gesamte Areal. Vor allem die Rückseite „zierten“ hässliche Schmierereien.

Parkverein Machern erstattet Anzeige

„Man kann sich das Entsetzen vorstellen“, schildert Vereinsvorsitzende Johanna Hanspach. Immerhin hatten sich Parkfreunde und viele weitere Mitstreiter gefreut, dass der Park durch die Tempel-Sanierung erst kürzlich ein Kleinod wiedergewonnen hatte. Rund 75 000 Euro waren in das Vorhaben geflossen.

Der Macherner Agnestempel wurde nach der kürzlich erfolgten Restaurierung erneut beschmiert. Quelle: privat

Doch soll man jetzt aufgeben? Vor den Rowdys kapitulieren? Noch am Tag der Entdeckung handelten die Vorstandsmitglieder des Fördervereins entschlossen. „Parkführer Norbert Lenz, der die Schmierereien ebenfalls entdeckt hatte, alarmierte die Polizei und erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung und Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole.“ Vorstandsmitglied Jürgen Piehler begab sich mit der Polizei ebenfalls auf Spurensuche. Überall im und um den Agnestempel herum lagen Flaschen, Scherben und anderer Müll. Ein Täter hatte sich offenbar verletzt, denn auch Blutspuren wurden entdeckt. „Die Polizei nahm die Anzeige auf, sicherte Spuren, übersprühte zwei Nazi-Symbole und rückte wieder ab.“

Spaziergänger reagieren mit Betroffenheit

Jürgen Piehler schaffte Müllsäcke und Besen herbei und sammelte zusammen mit Ulrich Röder den Müll und vor allem die Scherben ein, damit sich Kinder und Tiere nicht verletzten. Der Müll erstreckte sich vom Tempel über die Wiese bis zum Uferweg. Nach einer Stunde war die Arbeit getan. „In dieser Zeit kamen viele Spaziergänger vorbei und zeigten sich aufs Äußerste entsetzt und betroffen“, berichtet die Vereinschefin. Die meisten seien erschüttert gewesen über die Respektlosigkeit, die durch die Tat zum Ausdruck komme. „Mehrfach wurden drakonische Strafen für die Vandalen gefordert, die vom Arbeitslager bis zum Finger abhacken reichten. Solch mittelalterliche Strafen“, meint Hanspach, „können jedoch nicht unser Maßstab sein.“

Nazi-Symbole mit Spezialfarbe überstrichen

Stattdessen ließen die Macherner Taten sprechen. Noch am Donnerstag besorgten Johanna Hanspach und Parkfreundin Elke Nieber Spezialfarbe, kauften Pinsel und beseitigten die Schmierereien. Mehr denn je hoffen sie auf ein anhaltendes Strahlen des über 200-jährigen Bauwerks.

Der nachwachsenden Generation möchte man zugleich die Bedeutung der Anlage für Machern und seine Gäste bewusst machen. „Wir werden uns um Gespräche in Schulen, aber auch mit Lok-Anhängern bemühen und hoffen, bei Schülern und Fans Unterstützung für unser Anliegen zu finden.“ Dies laute ganz klar: „Schloss und Park als wichtiges kulturelles Erbe erhalten.“

Von Simone Prenzel