Macherner Bettwäsche-Streit: Gemeinderäte und Eltern sind entrüstet

Machern

Die Macherner Bettwäsche-Anordnung sorgt für Widerspruch. Wie berichtet, will die Kommune in Zukunft Bezüge, Kissen und Laken nicht mehr selbst reinigen, sondern diese Aufgabe den Familien übertragen. Im jüngsten Gemeinderat erntete die Verwaltung dafür die Kritik von Eltern, aber auch etlichen Parlamentariern. „Wir unterstützen die Kitas schon, wo wir können“, meinte Vicky von Domaros. So habe man zu Beginn der Corona-Pandemie Geld zusammengelegt, um fehlende Desinfektionsspender zu kaufen, schilderte die Mutti. Der Dank könne jetzt nicht sein, dass man zum Wäschewaschen herangezogen werde. „Ich sehe vor allem ein Hygieneproblem. Einige Kinder kommen schon verschmuddelt in die Kita. Deren Familien waschen die Bettwäsche dann vielleicht einmal im Jahr. Das kann es doch nicht sein“, beklagte von Domaros. Michael Konecny, Mitglied von Wir sind Mache(r)n, fand es einfach nur peinlich, „sich hinter anderen Kommunen zu verstecken. Kann sich Machern diese 2500 Euro wirklich nicht leisten?“

Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU) verteidigte erneut die Entscheidung. Borsdorf mache das schon ewig so, argumentierte er. „Die Maßnahme hilft außerdem, Kosten zu reduzieren.“

Goritzka hat Zweifel an großen Einspareffekten

So viel, meinte Thérèse Goritzka, Fraktionsvorsitzende von Gemeinsam Mache(r)n, spare man doch gar nicht ein. „Wenn das Waschen der Bettwäsche in acht Monaten 2500 Euro kostet, sind das 1,12 Euro pro Kind und Monat. Zudem wissen wir alle, das nicht die Sach-, sondern die Personalkosten der entscheidende Faktor sind.“ Statt sich an der Bettwäsche-Front zu verzetteln, müsse sich die Kommune drängenderen Fragen wie dem hohen Krankenstand unter den Erziehern und in dem Zusammenhang der Arbeitszufriedenheit widmen. Ohne jemandem etwas zu unterstellen, sah auch Goritzka das Hygiene-Problem: „Das Infektionsschutzgesetz schreibt das Waschen der Bettwäsche bei 60 Grad vor. Ich frage mich: Wer will das kontrollieren?“

Macherner Gemeinderäte fühlen sich übergangen

Mehrere Redner machten deutlich, dass sich der Gemeinderat übergangen fühlt. Erst aus der Zeitung habe man überhaupt von der Anordnung erfahren, erklärte Uwe Richter (Freie Wählergemeinschaft). Wie bereits Goritzka forderte der Gerichshainer eine Beteiligung des Parlaments: „Schließlich handelt es sich um eine verdeckte Gebührenerhöhung. Und dafür ist der Rat zuständig, nicht die Verwaltung.“

CDU verteidigt Regelung zur Bettwäsche

CDU-Fraktionschefin Petra Puttkammer hingegen verteidigte das Prozedere. „Mein Gott, ist es wirklich zu viel verlangt, zwei Mal im Monat die Bettwäsche zu waschen?“ In vielen Leipziger Einrichtungen sei dies selbstverständlich. Nach konkreten Beispielen befragt, blieb Puttkammer allerdings eine Antwort schuldig. Michael Bachmann, Mitglied der Fraktion Gemeinsam Mache(r)n, forderte schließlich, die Entscheidung sofort rückgängig zu machen. „Oder wollen wir, dass eine Horde Eltern mit dreckigen Straßenschuhen regelmäßig in die Schlafräume einrückt, um die Betten zu beziehen?“ Dies sei gerade in Corona-Zeiten ein Unding. „Wir machen uns doch lächerlich.“

Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen

Frosch – darum bemüht, die Fronten nicht weiter zu verhärten – kündigte eine Behandlung des Themas im Gemeinderat an. „Dies wird allerdings erst auf der nächsten Sitzung der Fall sein können“, so der Ortschef. In Kraft treten soll die Regelung nach derzeitigem Stand am 4. Januar 2021.

Von Simone Prenzel