Macherner Bürgermeister: „Es ist noch nicht klar, ob wir Aldi an Borsdorf verlieren“

Zu Jahresbeginn sprachen wir mit dem Macherner Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) über wichtige Vorhaben der nächsten Monate.

Machern setzt auf Zuzug. Erleben wir in diesem Jahr erste Aktivitäten im neuen Wohngebiet Gartenstadt?

Wir sind erst einmal froh, dass es für dieses Vorhaben, das viele Jahre in der Schublade lag, grünes Licht gibt. Auch der Investor, die Leipziger Firma Reinbau, ist überglücklich, dass sie jetzt die Erschließung planen kann. Der entsprechende Erschließungsvertrag zwischen Kommune und Investor wurde am 14. Dezember notariell unterzeichnet. Bis allerdings erste Bautätigkeiten zu sehen sind, wird es noch dauern. Ich denke, dass man vor Ort in diesem Jahr noch keine Aktivitäten wahrnehmen wird. So realistisch sollte man sein. Dafür wird sicher auf der Planungsseite viel passieren.

Bei der ersten öffentlichen Vorstellung des Projektes wurde die Verkehrssituation debattiert. Viele wünschen sich eine weitere Zufahrt für das Wohngebiet mit immerhin rund 200 geplanten Eigenheimen. Gibt es dazu schon neue Erkenntnisse?

Wir werden uns im Januar mit den Gemeinderäten zusammensetzen und weitere Schritte besprechen. Die Vorgabe lautet ganz klar: Es wird die Option einer weiteren Zufahrt für das Wohngebiet geprüft. Das hatte der Investor ja auch bereits zugesagt.

Künftiges Baugebiet aus der Vogelperspektive:Rund 200 Bauplätze entstehen in den kommenden Jahren im Macherner Wohngebiet Gartenstadt. Quelle: Luftflug

In den nächsten Tagen gehen 36 neue Kita-Plätze in den Räumlichkeiten der Grundschule in Betrieb. Ist es aber nicht nach wie vor erforderlich, auf Grund des neuen Wohngebietes und des damit erwarteten Einwohnerzuwachses einen Kita-Neubau zu realisieren?

Aktuell können erst einmal alle Nachfragen nach Kita-Plätzen befriedigt werden. Wir können allen Eltern einen Platz für ihren Nachwuchs anbieten. Ob Machern eine komplett neue Kita baut, diese Frage muss wirklich mit Weitsicht entschieden werden. Muss es ein Neubau sein oder könnte man ein vorhandenes Objekt sanieren? Dazu soll 2022 eine Grundsatzentscheidung fallen. Wir sind dazu auch regelmäßig in Kontakt mit dem Landratsamt und schauen uns Entwicklungen in den Nachbarorten genau an. Wenn man sich beispielsweise neue Wohngebiete in Naunhof betrachtet, ziehen dort gar nicht so viele Eltern mit Kindern hin wie man das erwarten würde. Insofern wollen wir auf keinen Fall einen Neubau auf Teufel komm raus. Aber auch dazu wird es noch intensive Beratungen mit dem Gemeinderat geben.

Bürgermeister Karsten Frosch (r.) und Mitarbeiter Jürgen Bleiholder in den Räumen der neuen Kita im Gebäude der Grundschule Machern. Quelle: Thomas Kube

Ganz kurz blitzte im Vorjahr das Thema Straßenausbaubeiträge auf. Werden die Bürger künftig zur Kasse gebeten, wenn Straßen vor ihrer Haustür saniert werden?

Machern verfügt über eine entsprechende Satzung, die aber bisher noch nie angewandt wurde. Aus meiner persönlichen Sicht wäre es auch ungerecht, Anlieger jetzt plötzlich zur Kasse zu bitten, während dies jahrelang nicht der Fall war. Andererseits steht dann die Frage im Raum, wie wollen wir nötige Baumaßnahmen finanzieren. Vom Freistaat kommt kein Geld mehr, die Töpfe sind leer. Machern hat aber gerade in diesem Bereich einen extremen Nachholbedarf. Rund acht Millionen Euro wären nötig, um die größten Schäden an Gemeindestraßen zu beheben. Eines der größten Sorgenkinder ist dabei die Ortsdurchfahrt von Gerichshain, aber auch die Tiergartensiedlung gehört dazu. Wenn wir also auch in Zukunft auf Ausbaubeiträge verzichten wollen, werden Bauvorhaben ewig dauern. Das muss uns klar sein. Was wir uns als Kommune leisten können, hängt natürlich auch davon ab, wie gut die Gewerbesteuer weiter fließt.

Der Kupferstraße im Gewerbegebiet Gerichshain fehlt seit Jahren eine abschließende Straßendecke. Hier soll allerdings bald Abhilfe geschaffen werden. Quelle: Thomas Kube

Ein Dauerthema war zuletzt der Campingplatz an den Lübschützer Teichen. Wie ist hier der Stand?

Alle Fraktionen haben sich darauf verständigt, eine Arbeitsgruppe zu gründen, in der wir unsere Vorstellungen weiter präzisieren. Wir wollen einen starken Partner suchen, unseren kommunalen Einfluss aber auch nicht ganz aufgeben. Die Arbeitsgruppe mit Vertretern aller Fraktionen hat inzwischen schon zweimal getagt, und zwar sehr konstruktiv. Tourismusexperten haben uns versichert, dass es derzeit einen Riesen-Ansturm auf Camping-Stellplätze gibt und der Markt da ist. Auch die Wirtschaftsförderung Sachsen haben wir mit ins Boot geholt. Ziel ist, in diesem Jahr eine öffentliche Konzeptausschreibung auf den Weg zu bringen. Damit soll nach einem Investor für den Platz gesucht werden, der unseren Vorstellungen entspricht.

Auf dem Campingplatz Lübschützer Teiche bei Machern müssen rund 140 Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Quelle: Thomas Kube

Viele Macherner befürchten, dass sich die Einkaufssituation weiter verschlechtert. Ist der Rückzug von Aldi noch im Gespräch?

Was die Einkaufsmärkte betrifft, ist gerade vieles in Bewegung. Aldi hat noch einmal angefragt, ob es nicht doch möglich wäre, den Markt in Machern für ein größeres Frische-Angebot und ein neues Verkaufskonzept zu erweitern. Es ist also noch nicht klar, ob wir Aldi an Borsdorf verlieren oder den Discounter doch halten können. Zumindest bauliche Erweiterungsmöglichkeiten gibt es in der Gartenallee aus unserer Sicht. Ähnliche Erweiterungsabsichten hat übrigens auch Netto erst kürzlich gegenüber dem Rathaus kundgetan, auch diese Einrichtung möchte ihr Angebot an der B 6 gern ausbauen. Beide Vorhaben werden wir demnächst besprechen.

Der Discounter Aldi in Machern. Quelle: Thomas Kube

Zu den positiven Nachrichten des Vorjahres gehörte der Durchbruch beim Thema Kirchbrücke Püchau. Wann werden hier Nägel mit Köpfen gemacht?

In der Tat sind wir sehr froh über die Förderung. Eine Million Euro werden aus ehemaligem SED-Vermögen in die Maßnahme fließen, dafür haben sich viele Fürsprecher ins Zeug gelegt. Inzwischen hat auch die Kirchgemeinde, der das angrenzendes Grundstück gehört, Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet. Weitere Projektierungsleistungen auch für das Umfeld der Brücke werden jetzt als nächstes nötig sein.

Und der Sportpark Tresenwald?

Hier sind weitere umfangreiche Sanierungsarbeiten durch die kommunale Gerichshainer Bau- und Wohnungsgesellschaft geplant.

