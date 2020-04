Neuer Macherner Bürgermeister wird vereidigt

Machern

Unter außergewöhnlichen Umständen tritt CDU-Mann Karsten Frosch sein Bürgermeisteramt in Machern an. Auf der Gemeinderatssitzung am 4. Mai erfolgt die Vereidigung des neuen Ortschefs – allerdings wird Bürgern geraten, der Zusammenkunft wegen möglicher Gesundheitsgefahren in der Coronakrise fernzubleiben.

Frosch hatte beim Urnengang am 23. Februar im ersten Anlauf die absolute Mehrheit geholt. Der Gerichshainer errang 52,4 Prozent der abgegebenen Stimmen. Michael Konecny (Wir sind Machern) kam mit 27 Prozent auf Platz zwei. Annähernd gleiche Ergebnisse erzielten die Bewerber Ingo Arndt ( AfD) und Andrea Hesse ( Bündnis 90/Die Grünen), die 10,9 beziehungsweise 9,7 Prozent holten.

CDU braucht Nachrücker für Karsten Frosch

Neben der Verpflichtung des neuen Ortschefs muss auch ein Nachrücker für den Gemeinderat gefunden werden. Da Frosch bisher der CDU-Fraktion angehörte, wird als nächster auf der CDU-Liste David Hayd ins Ortsparlament ei

Karsten Frosch (CDU) und Thérèse Goritzka (Wir sind Machern) wurden im Vorjahr als erster und zweiter stellvertretender Bürgermeister gewählt. Quelle: Simone Prenzel

nziehen. Da Frosch derzeit auch erster Bürgermeister-Stellvertreter ist, muss auch diese ehrenamtliche Funktion neu besetzt werden. Ebenso kommt es in den Ausschüssen zu personellen Veränderungen. Neben der wichtigen Bürgermeister-Personalie sollen zudem die neuen Ortswehrleiter samt Stellvertretern der Ortswehren Machern, Püchau und Gerichshain bestätigt werden.

Bürgerfragen per Post oder E-Mail möglich

Nachdem die Vergabe verschiedener Leistungen zum Thema Grünpflege und Straßenreinigung zuletzt von der Tagesordnung flog, stehen diese Punkte am kommenden Montag erneut auf der Agenda. Eine Einwohnerfragestunde finde aus gegebenem Anlass nicht statt, hieß es aus dem Rathaus. Fragen oder Anregungen an den Gemeinderat könnten per Post oder E-Mail (sekretariat@gemeinde-machern.de) bis zum 30. April eingesandt werden. Um den nötigen Abstand zu garantieren, findet die Sitzung erneut im Sportpark Tresenwald statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Von Simone Prenzel