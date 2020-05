Macherner Bürgermeister: Sprechzeit am Samstag und Firmenbesuche

Machern

Es sind besondere Zeiten, um ein solches Amt anzutreten. Der neue Macherner Bürgermeister leitet sein 1. Mai offiziell die Geschickte der 6800-Einwohner-Kommune. Glückwünsche seien zwar etliche eingegangen. Aber viele potenzielle Gratulanten halten sich Corona-bedingt sicher auch zudrückt. „Der Gerichshainer Chor hat auf jeden Fall bedauert, dass er mir kein Ständchen bringen konnte“, meint der neue CDU-Rathauschef. Man hat den Eindruck: Frosch ist es gar nicht unangenehm, wenn nicht so viel Aufhebens um seinen Amtsantritt gemacht wird. „Ich brauche nicht so viel Wirbel um meine Person.“ Nach der sehr nüchtern und kurz gehaltenen Vereidigung werde es deshalb auch keinen nachträglichen Empfang oder ähnliches geben.

Dafür liegt ohnehin zu viel Arbeit auf dem Schreibtisch des Mannes, der von seinem Amtszimmer aus den besten Blick auf eines der größten Macherner Sorgenkinder – das Schloss und seinen Dornröschenschlaf – hat. „Hier wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis wir eine Lösung präsentierten können.“ Das Schloss, gibt Frosch zu Protokoll, rangiere nicht an erster Stelle seiner Prioritätenliste.

Nach Corona-Zwangspause Einwohnermeldeamt am Samstag geöffnet

Der 50-Jährige will als erstes etwas für die Außenwahrnehmung der Gemeinde tun. „Dazu gehört, dass wir ab Montag wieder in den Normalbetrieb zurückkehren. Außerdem werden wir unser Einwohnermeldeamt am Samstag für die Bürger öffnen.“ Die Rathaustüren sollen dafür am 16. Mai von 9 bis 13 Uhr offen stehen. Gebeten wird um telefonische Voranmeldung. Die Entscheidung sei gefallen, um dem vermehrten Bedarf auf Grund der Corona-Pause gerecht zu werden. „Wir denken aber auch darüber nach, an weiteren Samstagen in diesem Jahr zu öffnen.“ Ein bürgerfreundlicher Ansatz, den die Macherner bisher nur aus ihrer Nachbarkommune Brandis kennen.

Dass Frosch in eine Amtszeit startet, die es in sich hat, ist ihm bewusst. Die erste Amtshandlung war noch vergleichsweise harmlos. „Immerhin durfte ich nach mehrwöchiger Sperrung die Spielplätze wieder freigeben.“ Ungleich schwerer fällt es, die sich gefühlt nahezu stündlich ändernden Vorgaben in der Coronakrise umzusetzen. „In der ersten Zeit waren wir froh über jeden Liter Desinfektionsmittel, den uns die Macherner Apotheke besorgt hat.“ Inzwischen habe sich das alles eingespielt. Muss es auch: Schließlich sind etliche kommunale Einrichtungen für die Hygienevorschriften fit zu machen: Kitas, Grundschule, Feuerwehren, Bibliothek, nicht zuletzt der Sportpark Tresenwald, der ebenfalls inclusive Gaststätte wieder öffnen soll.

Bürgermeister will Fehlerquellen in der Ratsarbeit ausmerzen

Als nächstes will sich Frosch das Thema Ratsarbeit vornehmen. „Hier muss unbedingt etwas passieren.“ Fehlerquellen in Beschlussvorlagen will der neue Ortschef unbedingt ausmerzen. „Wir werden mit einem neuen System arbeiten, das auch die Gemeinderäte einbindet.“ Ob alle Beschlüsse in Zukunft auch für den Bürger einsehbar sind, müsse man sehen. „Das wäre auf jeden Fall mein Anspruch. Aber ein Ratsinformationssystem ist auch nicht zum Nulltarif zu haben, weshalb der Gemeinderat die Ausgabe absegnen muss.“ Höchste Zeit sei es auch, den Sitzungssaal fit fürs digitale Zeitalter zu machen – mit WLan und moderner Leinwand.

Erster Firmenbesuch bei Biochem in Gerichshain

Besonders am Herzen liegen dem langjährigen Unternehmer die Gewerbetreibenden, die die Gemeindekasse zu einem großen Teil mit ihren Steuern füllen. Dem ersten Firmenbesuch bei der Firma Biochem in Gerichshain sollen viele weitere folgen – wöchentlich möglichst ein bis zwei. „Wir müssen die Gewerbetreibenden abholen, uns für ihre Probleme interessieren“, so Froschs Credo. „Hier ist in den vergangenen Jahren viel versäumt worden.“ Auch dem örtlichen Fitnessstudio will der Bürgermeister helfen. Fitstone-Inhaber Carsten Hennig will über den Sommer einen Teil des alten Hartplatzes nutzen, um dort seine Geräte unter freiem Himmel aufzustellen. „Warum nicht, wenn es hilft, die Corona-Ausfälle wenigstens ein bisschen abzufedern?“

Ansonsten hat Frosch wie viele seiner Amtskollegen nur eine Sorge: „Hoffentlich setzen wir durch die teilweise überstürzten Lockerungen nicht alle Erfolge wieder aufs Spiel.“

Von Simone Prenzel