Macherner Bürgermeister räumt Fehler ein

Machern

Der Macherner Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) gestand auf der montäglichen Ratssitzung ein, dass der Verwaltung bei der Vergabe der Spielplatz-Pflege ein schwerer Fehler unterlaufen ist. Gleichzeitig verwahrte sich der Ortschef gegen den Vorwurf, im Macherner Rathaus werde bewusst gemauschelt. „Es macht mich sprachlos, dass uns vorgeworfen wird, dass wir Ausschreibungen von vornherein so gestalten, dass wir – ich speziell – meine Fraktionskollegin so bevorteile. Das würde ja bedeuten, ich verschiebe Ausschreibungen oder mache sie so, dass es gerade für mich passt. Dem möchte ich absolut und in aller Öffentlichkeit widersprechen“, erklärte Frosch. Dies, beteuerte er, sei absolut nicht der Fall. „Jede Firma, die bei uns bietet, erfährt die gleiche Behandlung.“

Machern will künftig genauer hinschauen

Im Vorfeld der Spielplatz-Vergabe, die so krachend schief ging, hätte sich die Bauverwaltung „die allergrößte Mühe gegeben“. Es sei extra ein Ingenieurbüro beauftragt worden, dass alle elf Spielplätze der Kommune neu bewertete, die Ausschreibungsunterlagen seien akribisch vorbereitet worden. „Bis dahin lief alles wirklich phantastisch. Dass dann natürlich der fatale Fehler gemacht wurde...“

Im Nachgang betrachtet, erscheine es auch ihm als Selbstverständlichkeit, dass man die jährliche Auftragssumme mal vier nehmen müsse, wenn der Auftrag für drei Jahre und ein weiteres Optionsjahr vergeben werden soll – wie im vorliegenden Fall. Damit wäre natürlich keine freihändige Vergabe mehr in Betracht gekommen. „Es ist bedauerlich, dass wir das an dieser Stelle nicht wussten oder verkehrt gemacht haben.“ Den Fehler habe man zum Anlass genommen, die Mitarbeiter der Bauverwaltung noch einmal explizit zu schulen. „Bei Auftragsgrößen, die in dem Bereich liegen, werden wir künftig auch drei mal genauer hinsehen, dass dort nicht wieder so etwas passiert.“

Bürgermeister wünscht sich aktive Mitarbeit im Interesse Macherns

Für die Zukunft, appellierte Frosch, müsse die Zusammenarbeit aller Beteiligten auf ein anderes Niveau gehoben werden – im Interesse der Kommune. „Machern wird es nicht in ein oder zwei Jahren zur Mustergemeinde schaffen, das braucht Zeit.“ Aber er und auch die Rathaus-Mitarbeiter seien bereit, ihr Bestes zu geben. Um so unerträglicher sei es für ihn, wenn Mitarbeiter, die großes Engagement an den Tag legen, derart mit Füßen getreten würden. Aus den Reihen des Gemeinderates wünscht sich Frosch deutlich mehr aktive Mitarbeit. „Manche rufen an, fragen nach, ob sie helfen können. Bei anderen hat man den Eindruck, sie lauern nur, um Fehler zu finden und die Verwaltung vorzuführen.“

Von Simone Prenzel