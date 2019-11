Macherner Bürgermeisterin wird in Ruhestand versetzt

Machern

Paukenschlag in Machern: Bürgermeisterin Doreen Lieder (parteilos) wird in den Ruhestand versetzt. Nachdem die Ortschefin seit Mai vorigen Jahres erkrankt ist, zieht die Kreisbehörde jetzt die Konsequenzen. „Die bereits länger anhaltende Arbeitsunfähigkeit der Bürgermeisterin der Gemeinde Machern war Grund für das Landratsamt, eine amtsärztliche Untersuchung zu veranlassen, um seiner Fürsorgepflicht und beamtenrechtlicher Verantwortung gegenüber der Bürgermeisterin nachzukommen“, teilte Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes, am Mittwoch mit. Im Ergebnis dessen werde die Bürgermeisterin zum Jahresende in den Ruhestand versetzt. Landrat Graichen dankt der Bürgermeisterin für ihr Engagement und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.

Die Juristin war im Februar 2013 ins Amt gewählt worden. Seit Mai 2018 ist die 46-Jährige nicht mehr im Dienst. Ihre reguläre Amtszeit wäre am 25. April 2020 beendet gewesen.

Machern hat als Termin der Bürgermeisterwahl bisher den 23. Februar 2020 vorgesehen.

Von Simone Prenzel