Macherner CDU-Kandidat gewinnt im ersten Anlauf

Machern

Die Gemeinde Machern bleibt eine Domäne der CDU: Bürgermeisterkandidat Karsten Frosch schaffte bei der Bürgermeisterwahl unerwartet bereits im ersten Anlauf den Sieg. 58,1 Prozent aller wahlberechtigten Macherner gaben ihre Stimme ab.

Der Gerichshainer errang mit 52,4 Prozent die erforderliche absolute Mehrheit. Michael Konecny (Wir sind Machern) kam mit 27 Prozent und damit einem deutlichen Abstand auf Platz zwei ein. Annähernd gleiche Ergebnisse erzielten die Bewerber Ingo Arndt ( AfD) und Andrea Hesse ( Bündnis 90/Die Grünen), die 10,9 beziehungsweise 9,7 Prozent einfuhren.

Grafik zeigt das vorläufige Ergebnis der Bürgermeisterwahlen in Machern. Quelle: LVZ

Bestes Ergebnis für Frosch in Gerichshain

Als gegen 19.15 Uhr das vorläufige amtliche Endergebnis feststand, fiel Karsten Frosch ein Stein vom Herzen. „Ehrlich gesagt hätte ich nicht damit gerechnet, es gleich auf Anhieb zu schaffen“, kommentierte der 50-Jährige seinen unerwarteten Sieg. „Ich denke, dass die Bürger meine anderthalbjährige Arbeit als ehrenamtlicher Vize-Bürgermeister schätzen und auf diese Weise honoriert haben“, erklärte der selbstständige Unternehmer. Möglicherweise sei auch ausschlaggebend gewesen, dass er im Gegensatz zu manchem Mitbewerber auf Polemik verzichtet und in erster Linie für seine Schwerpunkte geworben habe, so das frisch gewählte Rathausoberhaupt. Sein bestes Ergebnis fuhr Frosch in seinem Heimatort Gerichshain ein, wo er die Konkurrenz mit 67,8 Prozent deklassierte und der Zweitplatzierte Michael Konecny nur auf 17,3 Prozent kam. „Auch bei den Briefwählern konnte ich offenbar punkten“, so Frosch unmittelbar nach Eingang der Zahlen.

Stimmenauszählung in Macher: Die Bewohner waren am Sonntag aufgefordert, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Quelle: Thomas Kube

Überraschung auch bei den Konkurrenten

Der Zweitplatzierte Michael Konecny erklärte in einer ersten Reaktion: „Ich bin durchaus überrascht, dass es im ersten Durchgang für Herrn Frosch gereicht hat und gratuliere ihm“, erwies sich der 49-Jährige als fairer Verlierer. „Ich wünsche Herrn Frosch alles Gute. Es wird spannend zu beobachten, wie er seine Ziele umsetzen kann.“

AfD-Bewerber Ingo Arndt zeigte sich von seinem Abschneiden nicht sonderlich beeindruckt: „Ich bin nicht enttäuscht, hatte mir allerdings ein etwas besseres Resultat ausgerechnet.“ Mit CDU-Mann Karsten Frosch als Bürgermeister könne er leben, so Arndt, der als einziger der vier Bewerber den Eingang der Zahlen aus dem einzelnen Wahllokalen persönlich auf dem Rathausflur verfolgt hatte.

Die bisherige Bürgermeisterin Doreen Lieder (parteilos) war von Landrat Henry Graichen ( CDU) zum 1. Januar 2020 auf Grund gesundheitlicher Probleme in den Ruhestand versetzt worden. Die Juristin hatte die Wahl im Januar 2013 ebenfalls auf Anhieb für die CDU gewonnen. Die Partei hatte sich auf Grund zahlreicher Querelen später von der Rathauschefin offiziell distanziert.

Von Simone Prenzel