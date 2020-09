Macherner Eltern sollen Kita-Bettwäsche künftig selbst waschen

Machern

Der Kostendruck in den sächsischen Kitas ist immens: Die Gemeinde Machern traf deshalb eine unpopuläre Entscheidung. Die Eltern der drei kommunalen Kitas werden künftig zum Wäschewaschen verdonnert. Konkret geht es dabei um Bettwäsche, in denen die Jüngsten ihren Mittagsschlaf verbringen. Diese soll nicht mehr von der Einrichtung, sondern zu Hause gewaschen werden. Eine Leistung, die normalerweise durch die Kita-Gebühr abgedeckt ist.

„Aus Kostengründen haben wir uns zu dieser Maßnahme entschlossen“, erklärte Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU) auf Nachfrage. Allein seit Januar habe die Reinigung der Bettwäsche für die Einrichtungen „Knirpsenhaus“ in Machern, „Märchengarten“ in Gerichshain und „Krümelkiste“ in Püchau rund 2500 Euro gekostet. „Unsere Betriebskosten in den Kitas steigen ständig.“ Die Eltern könnten mit der Übernahme der Reinigung ihr Scherflein dazu beitragen, die Ausgaben wenigstens an dieser Stelle zu minimieren.

„Die Entscheidung wurde mit den Kita-Leitungen abgestimmt“, ergänzte Frosch. Dabei habe man sich unter anderem davon leiten lassen, dass zum Beispiel im „Knirpsenhaus“ dieses Prozedere in der Eingewöhnungsphase schon galt. Es sei also nicht vollkommen neu, dass die Bettwäsche in die heimische Trommel wandert.

Frosch räumt Kommunikations-Pannen ein

„Allerdings“, ergänzt der Ortschef, „wurde die Änderung vor Ort nicht sehr glücklich kommuniziert.“ So machte eine Eltern-Info der Kita Gerichshain die Runde, in der es hieß: „Freitags (aller 14 Tage) bekommen Sie die Tasche mit der benutzten Bettwäsche mit nach Hause und bringen diese am darauffolgenden Montag bezogen wieder mit.“ Dies hätte bedeutet, dass die Eltern aller zwei Wochen das gesamte Equipment – also bezogenes Bett samt bezogenem Kopfkissen – hätten hin und her kutschieren müssen. „Das“, erklärte Frosch am Freitag, „ist natürlich nicht so. Erst bei einer Sitzung mit dem Elternrat am Donnerstag sind uns solche Kommunikationspannen bewusst geworden.“

Noch am Freitag leistete der Bürgermeister in einem Elternbrief Abbitte: „Zunächst möchten wir uns als Träger der Kitas der Gemeinde Machern bei Ihnen für die aufgekommenen Missverständnisse bezüglich der Bettwäsche entschuldigen“, heißt es darin. Bis zur Zusammenkunft mit dem Elternrat sei dem Rathaus nicht bekannt gewesen, dass es unterschiedliche Aussagen der einzelnen Kitas gegenüber den Familien gab.

Bettwäsche muss aller 14 Tage gewechselt werden

Allerdings rückt das Rathaus von seiner Entscheidung nicht ab. „Demnach muss die Bettwäsche aller zwei Wochen von den Familien gewaschen werden“, bestätigt Frosch. Durch die Kitas würden in Zukunft nur noch die reinen Bettdecken gestellt, deren Reinigung erfolge einmal jährlich durch die Kommune.

Frosch : Es gibt auch Befürworter

„Auf Grund der unterschiedlichen Gegebenheiten wird in jeder Einrichtung eigenverantwortlich durch die Leitung ein Konzept erarbeitet, wie die Bettwäsche zur Verfügung gestellt wird“, teilte der Ortschef weiter mit. Er p

Karsten Frosch (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Machern. Quelle: privat

ersönlich finde es im Übrigen durchaus zumutbar, die Eltern um diesen Gefallen zu bitten. „Man darf nicht vergessen: Es gibt auch Befürworter dieser Lösung. Schließlich kann es für das Kind ganz angenehm sein, in der eigenen Bettwäsche zu schlafen, die nach dem zu Hause verwendeten Weichspüler duftet.“ Und sollte im Kita-Alltag mal etwas daneben gehen, lägen natürlich jederzeit Reserve-Sets bereit. Gelten soll die Regelung ab 4. Januar 2021 und nicht wie ursprünglich geplant bereits ab 1. Oktober.

Borsdorfer Eltern beziehen Bettwäsche vor Ort

Gute Erfahrungen macht seit langem die Gemeinde Borsdorf mit der Eltern-Lösung. „In der Kita Parthenflöhe ist es schon seit den 1990er-Jahren üblich, dass die Eltern die Bettwäsche waschen“, erklärte Bürgermeisterin Birgit Kaden ( CDU), selbst langjährige Panitzscher Kita-Chefin. „Familien, die neu zu uns kommen, wundern sich zwar manchmal darüber. Aber letztlich gibt es darüber einen großen Konsens.“ In Panitzsch würden die Eltern die Wäsche sogar im Schlafraum selbst überziehen. „Lediglich während Corona haben das die Erzieher übernommen.“

Bei der Diakonie Leipziger Land hingegen, immerhin Betreiber von 13 Kitas im Landkreis, übernehmen meist externe Firmen die Reinigung oder kleinere Einrichtungen waschen selbst. Auch in den kommunalen Kitas von Wurzen und Grimma oder in der Bornaer Region werden Eltern nicht zu derlei Diensten herangezogen.

Von Simone Prenzel