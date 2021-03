Macherner Erzieher leisten Offenbarungseid: Ohne Zeitarbeiter geht gar nichts mehr

Machern

Wer trägt die Verantwortung für die Massenquarantäne in der Macherner Kita „Knirpsenhaus“? Insgesamt mussten 59 Kinder und sechs Betreuer in Quarantäne, obwohl nur ein Kind infiziert war. Der Vorfall ist längst zum Politikum geworden. Schuldzuweisungen und Erklärungsversuche bestimmten die jüngste Ratssitzung im Tresenwald.

Die Fraktion Gemeinsam Macher(n) beantragte, für Betreuungszeiten, die von Eltern unverschuldet nicht genutzt werden können, keine Beiträge zu erheben. Anlass war der jüngste Vorfall, der ein Drittel der Einrichtung im Zeititzer Weg lahmlegte.

Bürgermeister stellt sich schützend vor Erzieher der Kita „Knirpsenhaus“

Nachdem Gemeinsam Macher(n) der Gemeinde vorwarf, Regeln verletzt zu haben, sah sich Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) am Montag zu einer Stellungnahme veranlasst. Darin stellte er sich hinter die Erzieher und wies die Kritik entschieden zurück. „Das Hygienekonzept wurde gemeinsam mit dem Elternbeirat auf Grundlage der Handlungsempfehlungen für den eingeschränkten Regelbetrieb von Kitas erarbeitet“, erklärte Frosch. Dabei habe man sich auf die Einrichtung von drei festen Bereichen geeinigt – und das „im Spannungsfeld zwischen Gruppengröße und Betreuungszeitenumfang“.

Macherner Erzieher, die im Gegensatz zu anderen Bürgern Rederecht erhielten, machten ihrem Unmut über die Vorwürfe Luft. Sabine Hellmund und Jürgen Bleiholder von der Kita-Leitung Machern erläuterten, in welcher Zwickmühle sie stecken. Gemeinderäte könnten gern einen Blick in die Dienstpläne werfen, so Hellmund. Die Kita-Leiterin gab ein Beispiel: „Am vorigen Freitag waren von 23 Erziehern plötzlich zwölf krank.“ Die Betreuungspflicht abzusichern, sei ein täglicher Kraftakt – erst recht unter Pandemiebedingungen.

Kita Machern arbeitet permanent mit Zeitarbeitern

Gewohnte Gruppengrößen mit dem vorhandenen Personal einzuhalten, ist in Machern offenbar längst ein Ding der Unmöglichkeit. „Wir arbeiten permanent mit Zeitarbeitern, um den Kita-Betrieb überhaupt zu gewährleisten“, leistete Bleiholder eine Art Offenbarungseid. Anders seien die Abläufe gar nicht mehr handelbar.

Thérèse Goritzka, Fraktionsvorsitzende von Gemeinsam Macher(n), blieb bei ihrem Standpunkt: Den Eltern sei nicht zuzumuten, für Fehler aufkommen zu müssen, deren Verschulden bei der Gemeinde liege.

Puttkammer: Verletzende Äußerungen von Wir sind Macher(n)

CDU-Fraktionsvorsitzende Petra Puttkammer warf den Antragstellern vor, mit ihren Äußerungen Stimmung zu machen. „Mit unermüdlichem Eifer arbeiten Mitstreiter von Wir sind Macher(n) im Hintergrund daran, dass sichtbare Vorankommen seit Amtsantritt von Karsten Frosch aufzuhalten.“ Ihnen sei fast jedes Mittel recht, „um öffentlichkeitswirksam darzustellen, dass in Machern nahezu alles schlechter läuft als nebenan.“ Dabei hätten auch andere Kommunen - Puttkammer nannte Rötha mit einer Massenquarantäne für 100 Kinder als Beispiel – ebenfalls massive Kita-Probleme. Auch die CDU-Fraktion stellte sich schützend vor die Erzieher. Wir sind Machern habe in jüngster Zeit viele Äußerungen getätigt, die für andere Personen sehr verletzend gewesen seien. „Dies“, so Puttkammer, „betraf engagierte Angestellte der Verwaltung und nun auch die ohnehin schon am Limit arbeitenden Erzieherinnen und Erzieher der Kita ,Knirpsenhaus’, die sich von der öffentlichen Kritik angesprochen fühlen.“

Karsten Frosch (CDU) und Thérèse Goritzka (Wir sind Machern) bei einer vorangegangenen Wahl. Beide Gruppierungen werfen sich fehlenden Willen zur Zusammenarbeit vor. Quelle: Simone Prenzel

Uwe Richter: Eltern sind schon genug belastet

Uwe Richter (Freie Wählergemeinschaft) vermochte im Antrag von Gemeinsam Macher(n) hingegen keine Schuldzuweisung zu erkennen: „Der Antrag richtet sich nicht gegen Sie“, wendete er sich an die zahlreich erschienenen Erzieher. „Es geht vielmehr darum: Wenn schon so große Gruppen gebildet werden müssen, dass eine Infektion solche Auswirkungen hat, dann muss die Gemeinde wenigstens die Kosten tragen und eben nicht die Eltern, die durch Kurzarbeit oder Entlassung schon genug belastet sind.“ Als Sieger ging vorerst Gemeinsam Macher(n) vom Platz: Mit Unterstützung der Gemeinderäte von FWG, Linkspartei und AfD ging der Antrag mit zehn zu sieben Stimmen durch. Lediglich die CDU votierte dagegen.

Lesen Sie auch:

Von Simone Prenzel