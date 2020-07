Macherner Facebook-Troll: Internet-Hetze kommt vor Gericht

Machern

Seine Internet-Hetze kommt dem Macherner Facebook-Troll Mike R. möglicherweise teuer zu stehen. Der 47-Jährige hatte mit seinen Aktivitäten in sozialen Netzwerken für reichlich Aufsehen gesorgt. Mitten in den Macherner Bürgermeisterwahlkampf platzte zu Jahresanfang die Nachricht, dass sich hinter dem Fake-Profil „ Peter A. Brandis“ der damalige Schatzmeister der Macherner CDU verbirgt. Unter Pseudonym hatte Mike R. in verschiedenen Facebook-Gruppen Nazi-Propaganda verbreitet und Kommunalpolitiker wie den Brandiser Bürgermeister Arno Jesse ( SPD) diffamiert.

Staatsanwaltschaft interessiert sich für Hass-Kommentare

Nach einer Anzeige interessierte sich auch die Staatsanwaltschaft Leipzig für die Hass-Kommentare. Ein Vertreter der Wählervereinigung Wir sind Macher(n) hatte sich die Beleidigungen von Mike R. nicht länger gefallen lassen. Der Betreffende fand sich eines Tages mit seinem Profilbild und vollem Namen auf dem öffentlich einsehbaren Fake-Profil von Mike R. wieder. Dazu hatte „ Peter A. Brandis“ kommentiert: „Vorsicht: Habe jetzt einen Stalker oder eine linke Zecke.“

Genau diese Postings sind es, für die sich die Ermittler interessieren. Wie Ricardo Schulz, Sprecher der Leipziger Staatsanwaltschaft auf LVZ-Anfrage erklärte, habe man dazu bereits am 30. Dezember 2019 einen Strafbefehl gegen den Beschuldigten beantragt. Der Macherner müsse sich wegen des Tatvorwurfs der Beleidigung und des Verstoßes gegen das Kunsturheberrecht verantworten, so Schulz.

„Der Strafbefehl gegen Mike R. ist am 27. Januar 2020 ergangen“, teilte Malte Fischer, Sprecher des Amtsgerichts Grimma, zum weiteren Werdegang mit. Die zuständige Richterin habe eine Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen zu 40 Euro verhängt. Im Fokus stehe die Beleidigung eines Mitgliedes der Wählervereinigung Wir sind Macher(n) durch Mike R. und die Verletzung des Rechtes am eigenen Bild.

Macherner muss vor Gericht erscheinen

Viele Beschuldigte, die erstmals mit dem Gesetz in Konflikt kommen, akzeptieren einen solchen Strafbefehl, um nicht vor Gericht erscheinen zu müssen. Anders Mike R. – er hat offenbar kein gesteigertes Interesse, das Thema und damit auch weiteren Flurschaden für seine einstigen CDU-Mitstreiter hinter sich zu lassen. Er legte inzwischen Einspruch gegen den Strafbefehl ein, wie Malte Fischer gegenüber LVZ erklärt. Damit werden die Umtriebe des Macherner Facebook-Trolls Gegenstand einer öffentlichen Verhandlung. Einen Termin dafür gibt es noch nicht. Die zuständige Richterin habe – bedingt durch Corona – über 200 offene Verfahren und werde deshalb nicht vor dem Spätherbst zur Bearbeitung kommen.

Auch für die Macherner CDU bleibt die Angelegenheit damit weiter heikel – trotz Parteiaustritts ihres einstigen Schatzmeisters. Denn Mike R. ist der einzig noch verbliebene Nachrücker auf der CDU-Liste für den Macherner Gemeinderat. Sollte im Lauf der Legislaturperiode ein weiteres Fraktionsmitglied ausscheiden, könnte Mike R. diesen Stuhl theoretisch einnehmen.

Von Simone Prenzel