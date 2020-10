Macherner Gemeinderat: Schill geht – Konecny rückt nach

Machern

Veränderungen gibt es bei der Wählervereinigung Wir sind Mache(r)n (WSM). Gemeinderätin Antje Schill könne ihr Mandat aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben, teilte die Wählervereinigung am späten Freitagabend mit. Dies habe sie Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU) vor wenigen Stunden mitgeteilt, informierte WSM-Pressesprecher Torsten Fölsner. Nachrücker ist Michael Konecny. Der 50-Jährige war zu Jahresbeginn als Bürgermeisterkandidat von Wir sind Mache(r)n ins Rennen gegangen und hatte nach Frosch das zweitbeste Ergebnis erreicht.

Erkrankung verhindert Weiterarbeit im Rat

„ Antje Schill ist unter anderem auf Grund einer akuten und anhaltenden Erkrankung, deren Therapie sehr zeitaufwendig ist, nicht mehr in der Lage, ihr ehrenamtliches Mandat als Gemeinderätin so auszuüben, wie sie es von sich selbst jederzeit verlangt hat und wie es auch der Wähler von ihr verlangen darf“, erklärte Fölsner. Die Gemeinderätin bedanke sich bei ihren Wählern, die ihr auch jetzt in dieser schwierigen Zeit viel Verständnis für ihre Entscheidung entgegengebracht hätten.

WSM bedankt sich bei Antje Schill

Auch Konecny bedanke sich bei Antje Schill - wie alle Unterstützer und Mitglieder von Wir sind Machern – für die von ihr im Gemeinderat und Verwaltungsausschuss geleistete Arbeit.

Wir sind Machern verfügt im Gemeinderat über vier Sitze und bildet zusammen mit Michael Bachmann ( SPD) und Andrea Hesse ( Bündnis 90/Die Grünen) seit Beginn der Legislaturperiode die Fraktion Gemeinsam Machern. Ebenso wie die CDU kommt diese damit auf sechs Sitze.

