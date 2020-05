Macherner Golfplatz wieder geöffnet

Machern

Auf Grund der in Sachsen geltenden Lockerungen können die Macherner Golfspieler wieder ihre Schläger auspacken. Auf der Anlage am Rande des Tresenwaldes gelten allerdings strenge Hygienevorschriften. Gespielt werden darf ausschließlich allein oder in Zweier-Spielgruppen; es sei denn, alle Spieler einer Gruppe leben zusammen.

Der Platz war mit Ausbruch der Corona-Pandemie und den verhängten Kontaktbeschränkungen für den Golfsport gesperrt worden. Durch die grüne Anlage führen aber auch öffentliche Wege. Das hatte Kritiker auf den Plan gerufen, die eine Verletzung der Corona-Regeln beobachtet hatten.

Gastronomie und Terrasse vorerst weiter geschlossen

Umkleiden und Duschen sind aus Sicherheitsgründen weiter gesperrt. Auch Gastronomie und Clubhausterrasse müssen vorerst noch geschlossen bleiben, teilt der Golfclub mit.

Von sp