Macherner Grünpflege: Kommune muss neu ausschreiben

Machern

Die Macherner müssen wohl noch eine Weile mit wogendem Gras an den Straßenrändern leben. Der Grund: „Der Landkreis hat die Ausschreibung zur Vergabe der Grünpflege in der Gemeinde aufgehoben“, erklärte Belinda Reg’n, Vize-Pressesprecherin der Kreisbehörde, am Montag.

Nachdem der Gemeinderat zwei Mal hintereinander entschieden hatte, einen Auftrag für öffentliche Grünpflege nicht an die Firma der CDU-Ortsvorsitzenden Petra Puttkammer zu vergeben und Macherns Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU) dagegen jeweils in Widerspruch gegangen war, lag die Entscheidung bei der Kommunalaufsicht. Diese habe sowohl Formfehler als auch Vergaberechtsverstöße festgestellt, wie Reg’n erklärt.

Anzeige

Gegen die Entscheidung des Landkreises könne die Kommune in Widerspruch geben, hieß es auf LVZ-Nachfrage. Dazu müsse sie sich an die Landesdirektion wenden.

Weitere LVZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Was genau dem Amt für Rechts-, Kommunal- und Ordnungsangelegenheiten in die Nase fuhr, wurde vorerst nicht bekannt. Erst solle der Macherner Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU) informiert werden, heißt es. Ein offizielles Schreiben gehe noch in dieser Woche raus.

Auch wenn noch unklar ist, woran es genau gelegen hat, sind die Folgen klar. „Die Entscheidung bedeutet, dass die Gemeinde Machern die Vergabe erneut ausschreiben muss“, so die Sprecherin der Kreisbehörde. Ein Gespräch mit der Kommune soll es in der Woche ab dem 6. Juli geben.

Drei Firmen waren im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung um Angebote gebeten worden, um die Halme auf öffentlichen Grünflächen zu stutzen. Zwei hatten davon Gebrauch gemacht: die Grünprofi GmbH mit Geschäftsführerin Petra Puttkammer mit einem Bruttopreis von 24 481 Euro und HBB Müller mit 24 643,91 Euro. Müller hatte zusätzlich ein Skonto von zwei Prozent gewährt, sollte die Gemeinde binnen zehn Tagen zahlen. Für die Mehrheit des Rates war das ein Grund, das günstigere Angebot aus Bennewitz zu bevorzugen. Die Verwaltung wiederum hatte die Grünprofis vorn gesehen. Deswegen hatte der Rathauschef zwei Mal gegen den Beschluss des Rates sein Veto eingelegt.

Von Simone Prenzel