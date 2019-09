Machern

Seit 1979 besteht die Bildungseinrichtung in der Goethestraße in Machern. Dies nehmen Grundschule und Hort zum Anlass, am 6. September ab 16 Uhr ein Schulfest anlässlich des 40-jährigen Bestehens zu feiern. „Es soll vor allem ein fröhliches Fest für unsere derzeit 198 Schüler der ersten bis vierten Klassen werden“, informiert Schulleiterin Beatrix Kühn. Zu Beginn ist ein Programm zu erleben, das die Mädchen und Jungen einstudiert haben. Die Grundsteinlegung für das Schulgebäude war am 27. September 1978 erfolgt. Ein Jahr später wurde das Gebäude für etwa 600 Schüler eröffnet. Nach der Wende gab es Grund- und Mittelschule unter einem Dach. Im Jahr 2004 beschloss der damalige Gemeinderat die gleitende Aufhebung der Mittelschule zum 31. Juli 2006. Seitdem werden in Machern nur noch Grundschüler unterrichtet. Seit 2009 heißt die Einrichtung „ Grundschule am Schlosspark“.

Von sp