Einen heruntergekommenen Eindruck machen die Bushaltestelle in Püchau, Machern und Gerichshain. Lediglich in Plagwitz erbarmte sich die Dorfgemeinschaft und richtete das kleine Wartehäuschen in Eigeninitiative her. Für die anderen drei Unterstände laufen Planungen der Kommune. Quelle: Simone Prenzel/privat