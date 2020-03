Macherner Kita bekommt einen Mann als Leiter

Machern

Personelle Veränderungen gibt es an der Spitze der Macherner Kindereinrichtung „Knirpsenhaus“. Wie der stellvertretende Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU) informiert, habe das Rathaus eine Leiterstelle für die Kita im Zeititzer Weg ausgeschrieben. Die Wahl sei in nichtöffentlicher Sitzung auf Jürgen Bleiholder gefallen. Der Sozialpädagoge wird seine Tätigkeit in Machern zum 1. April beginnen.

Die Ausschreibung der Stelle sei aus innerbetrieblichen Gründen erfolgt, teilte die Machernerin Bürgeramtsleiterin Sara York auf Nachfrage mit. Der neue Mitstreiter wird in der Leitung der Kita „Knirpsenhaus“ eingesetzt – gemeinsam mit der jetzigen Verantwortlichen Sabine Hellmund. Die stellvertretende Leiterin der Macherner Kita wechselt dafür in die Kindertagesstätte „Krümelkiste“ in Püchau, um eine dortige Vakanz zu überbrücken.

Die kommunale Kindertagesstätte „Knirpsenhaus“ ist die größte Einrichtung in der Gemeinde. Im Zeititzer Weg stehen für den Nachwuchs rund 180 Betreuungsplätze zur Verfügung, davon etwa 50 für das Krippenalter.

Von Simone Prenzel