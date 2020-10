Macherner Malerin Haike Espenhain veröffentlicht neues Kinderbuch

Machern

Die freiberufliche Kunstmalerin Haike Espenhain aus Machern hat es im Coronajahr 2020 besonders schwer. Keine Ausstellungen, kaum Aufträge, kein Verdienst. So nutzte die 53-Jährige wenigstens die Zeit des Stillstandes, um ihr neues Kinderbuch fertig zu illustrieren. „Der bunte Käfer & Schnüffelchens Abenteuer" ist bereits ihr drittes Werk, das nunmehr als Paperback überall im Buchhandel erhältlich ist.

Zebra-Geschichte vom Anderssein ist zeitlos

Auch die gut gehende „Geschichte vom kleinen Zebra" ist in einer druckfrischen Zweitauflage – ergänzt um eine neue Episode – erschienen. Im Mittelpunkt steht ein Zebrajunges, das nicht schwarz, sondern rot gestreift ist. Bei ihrer Arbeit mit Kindern habe sie festgestellt, dass Anderssein bereits in Grundschulen oder Kindergärten ein aktuelles Problem ist. „Ausgrenzung und Andersartigkeit sind ein so zeitloses Thema, dass es gleich ist, ob die Geschichte schon vor zehn Jahren geschrieben wurde. Probleme dieser Art finden sich in vielen Lebenssituationen und sind leider immer noch aktuell“, meint Haike Espenhain. Auch in ihrem Atelier veränderte die Corona-Pandemie vieles, so gab es längere Zeit keine Malkurse oder Ausstellungen mehr, auch die Inspiration zu neuen Gemälden blieb aus. Es lag nahe, sich der Manuskripte anzunehmen, die in der virtuellen Schublade auf Vollendung warten.

Besucher sind jeden Sonntag willkommen

In ihren Kinderbüchern entführt Espenhain kleine und größere Leser in spannende Welten. Während das „Zebra" für größere Kinder bestimmt ist, spricht „Der bunte Käfer" eher Mädchen und Jungen im Vorschulalter an. Nähere Informationen zu den Büchern und der Buchreihe „Lesen mit Paula" finden Interessenten unter www.haikeespenhain.de. Signierte Exemplare gibt es direkt im Atelier der Autorin. Da die alljährliche Ausstellung Corona-bedingt ausfällt, sind Besucher in der Brandiser Straße 7 in Machern bis 29. November jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr ohne Voranmeldung willkommen.

Von Thomas Kube und Simone Prenzel