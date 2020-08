Macherner Ortswappen – vom Schandfleck zum Hingucker

Machern

Das Macherner Ortswappen war zuletzt nur noch ein Schatten seiner selbst. Unkraut überwucherte, was in der Ortsmitte eigentlich als Willkommensgruß gedacht war. Doch mit dem Schandfleck ist jetzt Schluss: Linde, drei Ähren und eine zinnenbekrönte Mauer, die zusammen das offizielle Gemeindewappen bilden, erstrahlen wieder in neuem Glanz.

Im Auftrag der Kommune errichtete die Firma Giese Gestaltungs-Elemente (GGE) aus Espenhain das sanierungsbedürftige Aushängeschild komplett neu, lichtbeständig und vor allem pflegeleicht. In den vergangenen drei Wochen konnten Passanten und Autofahrer die Verwandlung live miterleben. Bevor die neue Ansicht am Donnerstag übergeben wird, ließ Martin Giese am Dienstag die letzten Steinchen aus dem Eimer rieseln. Diese wurden exakt den Wappenfarben entsprechend in Espenhain eingefärbt.

Anzeige

Schon Aufträge für die Blumeninsel Mainau und die Tour de France

Die Firma, die seit rund 20 Jahren besteht und deren Gründer aus Panitzsch stammen, hat sich auf die Fertigung von Wappen und Einfassungssystemen aus Polymerbeton spezialisiert. Kunden in ganz Deutschland vertrauen auf die Erfahrung des Unternehmens, das auf zahlreiche Referenzobjekte verweisen kann. So schuf GGE bereits ein Palisadensystem auf der bekannten Blumeninsel Mainau, die Wappen von Freilassing, Zweibrücken oder Plau am See. Zu den zufriedenen Auftraggebern zählte auch der Deutsche Fußballbund, der zur Frauen-WM in Deutschland ein Logo fürs Bochumer Stadion in Auftrag gab. Auch für die Tour de France waren die Espenhainer schon in der Spur.

Weitere LVZ+ Artikel

Das Resultat der Arbeiten in Machern kann sich inzwischen ebenfalls sehen lassen. Deutlich kommt wieder die Linde zum Vorschein, die in der blumigen Vorgänger-Variante nicht mehr zu erkennen war. Trockenheit und Buchsbaumzünsler hatten dem bisherigen pflegeaufwendigen Pflanzenschmuck den Rest gegeben.

Wappen entstand nach der Eingemeindung von Püchau und Gerichshain nach Machern

Seine Gestalt erhielt das Wappen Mitte der 1990er Jahre. Als 1994 die vormals eigenständigen Gemeinden Püchau und Gerichshain nach Machern eingemeindet wurden, bestand die Notwendigkeit, ein gemeinsames Wappen zu kreieren. Dieses erlangte 1996 seine Gültigkeit. Seit 2003 prangte das Symbol als Blumenschmuck nahe des Marktplatzes.

Laut heraldischer Beschreibung handelt es sich um ein gespaltenes und halbgeteiltes Schild, in dem sich rechts (im Heraldikverständnis vom Bild heraus gesehen) ein ausgerissener grüner Lindenbaum befindet. Links oben stehen drei goldschwarze Ähren auf blauem Feld, deren mittlere etwas nach oben versetzt ist. Im unteren silbernen Feld erkennt der Betrachter eine rote Mauer mit Zinnen. Die Linde gilt dabei als verbindendes Element der drei Ursprungsgemeinden. Die Mauer wiederum steht für Schutz und Sicherheit und weist auf das Vorhandensein von Schlössern und Kirchen hin.

So sah das Macherner Ortswappen vor der Umgestaltung aus. Quelle: Simone Prenzel

Demontage des alten sowie Aufbau des neuen Wappens ließ sich Machern rund 14 000 Euro kosten, 80 Prozent davon flossen über Leader.

Von Simone Prenzel und Thomas Kube