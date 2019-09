Macherner Pfadfinder feiern Zehnjähriges

Machern

Kinder und Jugendliche, die sich in der Natur tummeln, sind selten geworden. Insofern dürfte jüngst das zahlreiche Auftreten von Vertretern der heranwachsenden Generation im Macherner Schlosspark für einige Verwunderung gesorgt haben. Hintergrund bildete das zehnte Gründungsjubiläum des Macherner Pfadfinderstammes St. Jakobus.

Sogar Graf Lindenau kam in Machern zu Besuch. Quelle: privat

ie Gruppe hatte sich befreundete „Stämme“ aus Leipzig (Stamm Morgenstern), Wurzen (Stamm Sankt Wenceslai) und Neukieritzsch (Stamm Katharina von Bora) zum verlängerten Wochenende eingeladen und für diese unter anderem ein Geländespiel vorbereitet. „Wir bringen unseren Mitgliedern unter anderem bei, wie sich ein Feuer entfachen lässt, und wir schulen sie im richtigen Umgang mit dem Messer“, erzählte Johannes Fix, der seit knapp fünf Jahren an der Spitze des Macherner Pfadfinderstammes steht, dem aktuell 30 Heranwachsende angehören.

Lagerfeuer und Umgang mit Messer

Diese waren ebenso wie ihre auswärtigen Gäste zur großen Jubiläumssause guter Pfadfinder-Tradition gemäß ohne Smartphones, I-Pads und andere mobile Endgeräte angereist. „Wenn wir zusammenkommen, sind dieserart Geräte grundsätzlich unerwünscht, weil sie nicht benötigt werden“, erklärt Fix. Für Johann vom Stamm „Morgenstern“ der Leipziger Bethlehem-Gemeinde stellt dies nach eigenem Bekunden kein Problem dar. „Ich habe eh kein Smartphone, zu den Pfadfindern bin ich in erster Linie gegangen, weil ich ein Messer haben wollte“, so der Zehnjährige, dessen Mutter Ivonne Voigt das Hobby ihres Sohnes ausdrücklich begrüßt. „Er ist bei den Pfadfindern sehr gut aufgehoben“, befindet die Leipzigerin.

Pfadfinder haben Fokus auf Natur und Gemeinschaft

Gut aufgehoben bei den Pfadfindern sind grundsätzlich alle Kinder und Jugendlichen mit einem Hang zur Natur und zur Gemeinschaft. Denn um diese beiden Aspekte dreht es sich bei der internationalen ebenso religiös wie politisch unabhängigen Erziehungsbewegung, die vor über 110 Jahren ins Leben gerufen wurde.

Das christliche Weltbild spielt gleichwohl zumindest in christlich geprägten Regionen eine zentrale Rolle, sind doch die meisten Pfadfinder-Stämme an eine Kirchgemeinde gebunden. „Wir vermitteln christliche Werte, nehmen an Gottesdiensten teil und gestalten diese zum Teil mit, und auch das gemeinsame Beten hat bei uns einen festen Platz“, erläutert Johannes Fix. „Dennoch spielt die Konfessionszugehörigkeit für uns keine Rolle, der Großteil unserer Macherner Pfadfinder ist konfessionell nicht gebunden und gehört auch nicht der hiesigen Kirchgemeinde an“, so der 33-jährige Stammesleiter. Es sei die Liebe zur Natur und das Bewusstsein des pfleglichen Umganges mit ihr, die als verbindendes Band wirke.

Camp für Mitglieder ein großes Abenteuer

Auch eine ordentliche Geburtstagstorte mit dem Logo des Macherner Stammes durfte nicht fehlen. Quelle: privat

tsprechend naturnah kam auch das Geburtstags-Camp des Macherner St. Jakobus-Stammes daher, der mit diesem seinem Namen Bezug auf den in der Nähe entlang führenden Jakobsweg nimmt. So gehörten zwei Frühstücke am Lagerfeuer ebenso zum Jubiläums-Programm wie eine Nachtwanderung der Sinne. In Gruppen suchten die Teilnehmer im Macherner Park nach der verloren gegangenen Truhe des Grafen von Lindenau, der schließlich sogar persönlich vorbeischaute. Nach ihrer Heimkehr kamen die Kinder dem Erzählen gar nicht mehr heraus. Sina (6 Jahre) fand es super aufregend und meinte, es war das größte Abenteuer ihres Lebens. Für Alba (8 Jahre) waren die Feuershow und der selbstgebackene Apfelkuchen vom Lagerfeuer unschlagbar.

Weitere Infos und Kontakt unter: www.pfadfinder-machern.de

Von Roger Dietze