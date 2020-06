Macherner Pfarrerin wird in ihr Amt eingeführt

Machern

Mit einem feierlichen Gottesdienst wird Lydia Messerschmidt am 21. Juni in ihr neues Amt als Pfarrerin der Kirchgemeinde Machern-Püchau-Bennewitz eingeführt. Bis jetzt darf sich die gebürtige Vogtländerin noch nicht so nennen. Erst mit dem festlichen Akt am Sonntag wird Lydia Messerschmidt offiziell in den Stand einer Pfarrerin erhoben. Dazu erhält sie von Superintendent Jochen Kinder die Ordination, also die Beauftragung zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Verwaltung von Taufe und Abendmahl, wie es in einer Mitteilung der Superintendentur heißt.

Der Gottesdienst, in dem Lydia Messerschmidt auch ihre erste Predigt in Machern halten wird, beginnt 14 Uhr. Da auch derzeit Abstands- und andere Hygieneregeln zu beachten sind, hat sich der Kirchenvorstand Verschiedenes einfallen lassen. „Wir feiern über Mauern hinweg, denn die Plätze in der Kirche sind sehr begrenzt. Der Gottesdienst wird bei schönem Wetter nach draußen vor die Kirche, bei schlechtem Wetter ins Gemeindehaus übertragen. Für alle wird sich ein Platz finden. Bei schönem Wetter gibt es im Anschluss im Pfarrgarten und Gemeindesaal die Möglichkeit zur Begegnung“, heißt es in der Einladung der Kirchgemeinde. Bei schlechtem Wetter müsse die anschließende Grußstunde allerdings ausfallen.

Die Pfarrstelle war seit Weggang von Barbara Lötzsch im September 2018 vakant. Für Messerschmidt ist es ihre erste Pfarrstelle, die sie nach einem vorherigen Vikariat in Schleußig, Plagwitz und Kleinzschocher antritt. Ihre Arbeit beginnt in neuen Strukturen, denn die Kirchgemeinden Machern und Püchau-Bennewitz wurden erst zu Jahresbeginn zu einer Kirchgemeinde vereinigt. Sie sind nunmehr Teil des neuen, aus vier Gemeinden bestehenden Schwesternkirchverbundes Borsdorf.

