Macherner Rathaus ohne Standesbeamtin

Machern

Das Macherner Schloss gilt als einzigartige Kulisse für Hochzeiten, das historische Gemäuer samt Landschaftsgarten ist bei Brautpaaren seit jeher beliebt. Hunderte von Paaren geben sich hier jährlich das Ja-Wort. Besonders das Ambiente des stilvollen Rittersaals wird gern genutzt, um in dem einstigen Wasserschloss Ringe zu tauschen. Deshalb trifft es die Kommune besonders hart, dass sie derzeit ohne einsatzfähige Standesbeamtin da steht.

Ines Schubert wechselt nach Wurzen

Ines Schubert, die das Amt seit 25 Jahren ausübt, hat sich auf eine Stelle in Wurzen beworben. Die Domstadt freut sich, wie es heißt, über ihre neue kompetente Mitarbeiterin. Die Gemeinde Machern glaubte zwar, eine dringend notwendige Nachfolgerin gefunden zu haben. Der Gemeinderat gab bereits vor einigen Wochen grünes Licht, eine entsprechend qualifizierte Mitarbeiterin der Stadt Leipzig einzustellen. Doch die neue Bedienstete, die bisher im Leipziger Rathaus im Sachgebiet Verkehrsüberwachung tätig war, tritt ihre Stelle nicht an, heißt es aus dem Rathaus.

Ausschreibung läuft

„Nachdem wir mit dieser Situation konfrontiert wurden, haben wir sofort eine erneute Ausschreibung auf den Weg gebracht“, erklärt der erste Bürgermeister-Stellvertreter Karsten Frosch ( CDU). Gesucht wird jemand, der ein abgeschlossenes Grundseminar der Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf vorweisen kann und auch die sonstigen Anforderungen erfüllt. Der Rathaus-Vize hofft, dass die Kommune die personelle Lücke schnell schließen kann. Die Stelle soll laut Ausschreibung zum nächstmöglichen Zeitpunkt sowie unbefristet besetzt werden. Vorerst will sich die Kommune notfalls anderweitig behelfen. „Bis April sind bislang vier Trauungen angemeldet. Für diese Anlässe werden wir einen auswärtigen Standesbeamten bestellen müssen“, so Karsten Frosch. Bis zum besonders beliebten Hochzeitsmonat Mai hofft das Macherner Rathaus, wieder eine dauerhafte Lösung zu finden.

Modell mit Borsdorf kam nicht zum Tragen

In der Vergangenheit war schon einmal darüber diskutiert worden, einen gemeinsamen Standesamtsbezirk mit der Gemeinde Borsdorf zu bilden. Doch dieses Modell kam nie zum Tragen.

Von Simone Prenzel