Der Sportpark Tresenwald in Machern wird zum Corona-Testzentrum. Ab 19. April werden in der Gartenallee 8 an mehreren Tagen in der Woche interessierte Bürger mittels PoC-Antigen-Schnelltest kostenlos auf eine mögliche Corona-Infektion untersucht. Der Sporttempel an der B6 ist bislang vor allem Sportbegeisterten ein Begriff. Jetzt soll er in der Corona-Pandemie eine wichtige Rolle spielen.

Frosch zeigt sich über Start des Testzentrums erleichtert

„Als Partner konnten wir das DRK Muldental gewinnen, das die Tests im Tresenwald an drei Wochentagen absichern wird“, erklärte Bürgermeister Karsten Frosch (CDU). Er zeigte sich erleichtert, dass es endlich gelungen sei, eine Anlaufstelle in der 6800-Einwohner-Kommune zu installieren. Bisher waren Macherner gezwungen, auf Nachbarorte auszuweichen.

DRK Muldental bittet um vorherige Anmeldung

Wie das DRK am Dienstag informierte, wird das neue Macherner Testzentrum montags und freitags von 9 bis 14 Uhr sowie donnerstags von 12 bis 17 Uhr geöffnet sein. Um die Abläufe effektiv zu gestalten, wird um vorherige Terminbuchung im Internet unter schnelltest.drkmuldental.de gebeten. Über diese Online-Variante ist es bereits möglich, Testtermine für Anlaufpunkte in Grimma und Wurzen zu vereinbaren. „Der Standort Machern wird im Laufe der Woche eingepflegt, so dass auch für den Sportpark Tresenwald eine Terminauswahl gewährleistet ist“, so Nils Geldner, Sprecher des DRK-Kreisverbandes Muldental.

Für die Tests soll der Gymnastikraum des Macherner Sportparks genutzt werden, der über einen separaten Eingang vom Parkplatz aus verfügt.

