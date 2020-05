Macherner Stasibunker bleibt vorerst noch geschlossen

Machern

Das Museum im Stasi-Bunker bleibt vorerst noch geschlossen. Wie das Bürgerkomitee Leipzig als Träger der Einrichtung informiert, müsse die Umsetzung der erforderlichen Hygienemaßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus noch vorbereitet werden. „Derzeit arbeiten wir an Konzepten für die baldige Wiedereröffnung unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen“, teilt der Verein mit und bittet die Besucher noch um etwas Geduld.

Wohnstätte des Macherner Stasi-Offiziers saniert

Erst im Januar hatte das Bürgerkomitee die denkmalgerechte Sanierung des ehemaligen Kommandanten-Wohnhauses in Machern mit zahlreichen Gästen gefeiert. Das Haus, in dem der für die technische Sicherstellung des Bunkers zuständige Stasi-Offizier bis Anfang 1990 wohnte, war in der Vergangenheit dem Verfall preisgegeben. Erst nach jahrelangen Verhandlungen konnten Grundstücksfragen geklärt und die Sanierung begonnen werden.

Auch das neu entstandene Besucherzentrum unmittelbar am Eingang des Bunkergeländes bleibt vorerst weiter geschlossen. Bis sich die Türen an den Lübschützer Teichen wieder öffnen, kann auf Online-Angebote zurückgegriffen werden.

