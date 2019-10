Macherner Mister Unbekannt liegt mit seiner Kritik falsch

Machern

Die Macherner Kommunalpolitik kommt nicht zur Ruhe. Für Verwirrung sorgt ein anonymer Briefeschreiber, der bereits in zwei Fällen die Rechtsaufsicht bemühte. Dabei wurden Entscheidungen des Gemeinderates hinterfragt. Während Mister Unbekannt mit seinem ersten Einwand dafür sorgte, dass die konstituierende Sitzung mit sämtlichen Wahlhandlungen wiederholt werden musste, läuft seine Kritik an der Wahl des GBW-Aufsichtsrates ins Leere.

Wie berichtet, hatte der Hinweisgeber massive Zweifel an der Besetzung des neuen Aufsichtsgremiums der Gerichshainer Bau- und Wohnungsgesellschaft geäußert. Die GBW ist das kommunale Tochterunternehmen der Gemeinde Machern. Bei der Entscheidung am 9. September waren Detlef Keller und Manfred Lukaseder (beide CDU) sowie Thoralf Schilde und Andrea Hesse (Gemeinsam Machern) in den Aufsichtsrat gewählt worden. Uwe Richter (Freie Wählergemeinschaft) hatte als langjähriger Vorsitzender das Nachsehen. Der anonyme Briefeschreiber kritisierte, dass der damalige Beauftragte des Landrates, Andreas Dietze, auf die Anwendung des d’Hondt-Verfahrens gedrängt habe. Zudem sei bei der Auswahl der Kandidaten nicht in jedem Fall das Sachkundeerfordernis erfüllt, wie es Paragraph 98 der Sächsischen Gemeindeordnung vorschreibe.

Ergebnis der Prüfung liegt vor

Das Landratsamt gab jetzt auf LVZ-Nachfrage das Ergebnis seiner umfangreichen Prüfung bekannt. Auf zweieinhalb Seiten werden die Einwände mit zahlreichen Paragraphen und Urteilsverweisen entkräftet. Demnach, erklärte Kreissprecherin Brigitte Laux, sei die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder der GBW rechtmäßig erfolgt. Sämtliche Kritikpunkte hätten sich als nicht gerechtfertigt erwiesen. So sehe die aktuell gültige Geschäftsordnung der Gemeinde Machern die Anwendung des d’Hondt-Verfahrens vor, wenn vorher keine Einigung zustande kommt.

Zweifel hatte der Briefeschreiber vor allem an der persönlichen Eignung von Thoralf Schilde (Gemeinsam Machern) geäußert. Dieser sei bereits zur Kommunalwahl durch falsche Angaben zu seinem Beruf aufgefallen, monierte Mister Unbekannt. Zudem seien die betriebswirtschaftlichen Kenntnisse des Püchauer Gemeinderates nicht ausreichend, lautete eine weitere Kritik.

Auch diese Punkte wischt der Landkreis beiseite: Die Berufsbezeichnung auf einem Wahlvorschlag sei gesetzlich nicht geregelt. Das sächsische Innenministerium erklärte dazu: „Als Berufsangabe der Bewerber ist die aktuelle oder zuletzt ausgeübte hauptberufliche Tätigkeit aufzuführen. Dabei sollte den Wünschen der Bewerber zur Berufsangabe so weit wie möglich entsprochen werden.“ Somit sieht auch der Landkreis bei den Berufsangaben einen gewissen Spielraum. Eine Grenze, so die Rechtsaufsicht, wäre nur dann überschritten, wenn geschützte Titel wie Dr., Prof. oder auch Dipl.-Ing. fälschlich verwendet würden und dies das Wählerverhalten beeinflussen könne. Bei der von Schilde verwendeten Bezeichnung „Brandschutzingenieur“ handele es sich aber nicht um einen Titel, sondern lediglich um die Bezeichnung einer Berufstätigkeit. „Der Vorwurf der missbräuchlichen Verwendung von Titeln und damit verbunden einer begangenen Straftat ist daher klar zurückzuweisen“, so die Rechtsaufsicht.

Gemeinderat sieht sich durch Ergebnis rehabilitiert

Der ebenfalls erhobene Vorwurf der falschen Unterzeichnung eines Angebotes an die Gemeinde Machern im März 2018 sei ebenfalls nicht ausreichend, um Thoralf Schilde „die dauerhafte betriebswirtschaftliche Unkenntnis nachzuweisen“. Im Übrigen komme auf gewählte Aufsichtsräte generell die Pflicht zu, sich spätestens nach ihrer Bestellung erforderliche Mindestkenntnisse anzueignen. Laut des damaligen Beauftragten Andreas Dietze sei ein entsprechender Leitfaden des Innenministeriums zu Rechten und Pflichten allen neu gewählten GBW-Aufsichtsräten umgehend ausgehändigt worden. Auch Fortbildungen seien geplant. Schilde selbst sieht sich durch das Ergebnis der Prüfung rehabilitiert. Die „anonyme Quelle“ habe sich auf „plumpeste Art und Weise einer Diskreditierung versucht“, so der Püchauer. Dies jedoch sei im Versuch steckengeblieben.

Von Simone Prenzel