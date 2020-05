Macherner Wappen von Unkraut überwuchert

Machern

Höchste Zeit, meinen erste Bürger, dass in Machern mal wieder Unkraut gejätet wird. Durch die vom Gemeinderat gekippte fehlerhafte Vorbereitung vor einigen Wochen geriet das Thema Grünpflege teilweise ins Hintertreffen. Unkraut sprießt nun auch dort, wo ein gestaltetes Ortswappen normalerweise als Willkommensgruß gedacht ist.

Nunmehr soll sich der Technische Ausschuss auf seiner nächsten Sitzung am 18. Mai, 18.45 Uhr im Sportpark Tresenwald erneut des Vorhabens annehmen. Machern will laut Beschlussvorlage Pflegeleistung an öffentlichen Grünflächen für die Zeit bis zum Jahresende vergeben. Der Kostenumfang beträgt rund 25 000 Euro.

Weiterer Tagesordnungspunkt ist die Neugestaltung des Spielplatzes in Püchau. Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden dafür von der Gemeindeverwaltung fünf Angebote eingeholt. Die Baumaßnahme im Umfang von knapp 50 000 Euro soll im Juni beginnen.

Weitere Themen sind Anträge privater Bauherren. Die Sitzung ist öffentlich, Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU) bittet allerdings darum, eine Teilnahme aus Gründen des Gesundheitsschutzes genau zu überdenken.

Von Simone Prenzel