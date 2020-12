Machernerin nach Verkehrsunfall mit Todesfolge vor Gericht

Machern/Panitzsch

Beate K.* hatte nur eine minimale Chance, den tragischen Unfall vor knapp zwei Jahren zu verhindern. Gleichwohl wird sie den Rest ihres Lebens mit der Last leben müssen, einen Menschen vorzeitig aus dem Leben gerissen zu haben. Am Grimmaer Amtsgericht musste sie sich zu Wochenbeginn wegen des Straftatbestandes der fahrlässigen Tötung verantworten und wurde zu einer Zahlung von 1000 Euro an die Nebenklägerin sowie weiterer 2000 Euro an das Markkleeberger Kinderhospiz „Bärenherz“ verurteilt.

„Er kam wie aus dem Nichts“

Am Morgen des 20. Dezember 2018 war die Machernerin mit ihrem Mittelklassewagen gegen 9.45 Uhr auf dem Weg nach Taucha, als sich in Panitzsch ein Fahrschulauto vor sie setzte. Kurz nach dem Ortsausgangsschild auf der Plösitzer Straße setzte K. zum Überholen an, da kam ihr auf ihrer Spur ein grüner Audi entgegen. „Er kam wie aus dem Nichts, ich habe vor mir nur ein Dach hochschießen sehen“, beschrieb die Mitfünfzigerin vor Gericht ihre Erinnerung an jenen verhängnisvollen Moment. Sie habe zuvor die Straße bis zu der leichten Linkskurve, an der die Plösitzer in die Wurzener Straße übergeht, gut einsehen und kein aus Richtung Taucha nahendes Fahrzeug ausmachen können. Obgleich die beiden Pkw mit – wie es die Unfallrekonstruktion ergab – lediglich etwa 35 Km/h kollidierten, trug der betagte Audi-Fahrer so schwere Verletzungen davon, dass er wenige Tage später im Krankenhaus verstarb.

Eine Senke erschwerte rechtzeitiges Erkennen

An Richterin Antje Gasser war es, den Umfang der Schuld von Beate K. zu ermitteln. Unterstützt wurde sie dabei von Unfall-Analytiker Hartmut Richter. Dieser hatte die Szene mit zwei Pkw nachgestellt und kam zu dem Ergebnis, dass Beate K. aufgrund einer sich rund 100 Meter nach dem Ortsausgang in Richtung Taucha auftuenden knapp zwei Meter tiefen Senke den ihr entgegen kommenden Pkw tatsächlich erst sehr spät habe erkennen können. „Wohl erst rund 70 Meter vor dem Punkt, an dem es zur Kollision kam, zeichnete sich für die Unfallverursacherin die Dachkante des Audis erstmals ab. Und selbst nach weiteren 20 Metern dürfte für sie die Gefahr nur sehr schwer erkennbar gewesen sein“, so der Dekra-Sachverständige. Als sie schließlich offenkundig wurde und Beate K. eine Vollbremsung einleitete, habe der Abstand zwischen beiden Pkw im Bereich zwischen 35 und 40 Metern gelegen, was in der Folge zum Zusammenstoß geführt hätte. Warum an dieser Stelle kein Überholverbot ausgewiesen ist, entziehe sich seiner Kenntnis, vermutlich habe die Straßenverkehrsbehörde dazu keinen Anlass gesehen.

Eine weitaus geringere Schuld

„Ich glaube, dass Sie dieser Unfall selbst sehr belastet“, wandte sich die Richterin an die Unfallverursacherin. Wie sich die Sachlage darstelle, sei der Umfang ihrer Schuld weitaus geringer als er in der Anklageschrift formuliert gewesen war. Entsprechend werde das Verfahren vorbehaltlich der Zahlung der 3000 Euro endgültig eingestellt.

*Name geändert

