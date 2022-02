Männer räumen in Machern Keller aus

Machern

Nach einem Beutezug in Machern konnte die Polizei zwei Jugendliche in Machern stellen. Wie am Donnerstag mitgeteilt wurde, hatten am zurückliegenden Sonntag Zeugen die Polizei in Grimma informiert, dass sich zwei Personen offensichtlich unberechtigt im Keller eines Mehrfamilienhauses am Neumarkt aufhielten und vermutlich dortige Kellerboxen aufgebrochen hatten.

Ihr täglicher Newsletter aus Wurzen Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Wurzen direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Täter stehen unter Drogen

Polizeibeamte aus Wurzen eilten nach Machern und konnten zwei Männer (28 und 30, beide deutsch) am Bahnhof feststellen. Den Angaben zufolge hatten sie mehrere Gegenstände bei sich, die als Diebesgut aus dem beschriebenen Keller identifiziert und sichergestellt werden konnten. Auch wurde Einbruchswerkzeug bei ihnen aufgefunden. Bei der Durchsuchung der Personen konnte beim 30-Jährigen eine kristalline drogenverdächtige Substanz gefunden und sichergestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest reagierte bei beiden Personen positiv auf Amphetamine.

Staatsanwaltschaft ordnet Freilassung an

Es wurden Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leipzig wurden beide Tatverdächtige auf freien Fuß entlassen.

Von LVZ