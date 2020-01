Lossatal

Einen Fahrraddiebstahl beobachtete eine Frau am Mittwoch im Lossataler Ortsteil Thammenheim. Den Angaben der Polizei zufolge wartete die Zeugin am Nachmittag an der Bushaltestelle an der Hauptstraße, um ihr Kind abzuholen. Dabei fiel ihr ein vom Sehen bekannter 31-Jähriger auf, der dort mit zwei Fahrrädern stand, von denen ein schwarz-orangenes Mountainbike neuwertig war. Wenig später stieg der Mann auf dieses Rad und fuhr davon.

Zeugin informiert die Polizei

Als der Schulbus den Ort erreichte, stieg ein Junge aus, der gleich darauf sein Fahrrad vergeblich suchte. Die Zeugin nahm daraufhin Kontakt mit dem Jungen auf. Dieser beschrieb das Rad im Wert einer niedrigen dreistelligen Summe und sagte der Frau, dass es erst seit wenigen Tagen in seinem Besitz ist. Die Zeugin informierte daraufhin die Polizei und den Vater des Jungen. Die Ermittlungen nach dem Tatverdächtigen und dem gestohlenen Fahrrad des Kindes laufen.

Von LVZ