Bennewitz

Ein unbekannter Täter setzte am Dienstagnachmittag an einem Waldrand bei Bennewitz an zwei Stellen Laub und Äste in Brand. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Altenbach, Bennewitz und Deuben waren schnell vor Ort, um das Feuer zu löschen. Durch die Flammen entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von LVZ/gap