Marcus Weißenborn aus Panitzsch ist bester Automobilkaufmann seines Jahrgangs

Brandis

Würde mein Auto gerade Probleme bereiten, wäre ich bei Marcus Weißenborn an der richtigen Stelle. Der junge Mann hinterm Computer im Empfang des Autohauses Graupner im Brandiser Gewerbegebiet ist frisch gebackener Serviceberater. Er nimmt die Kundenaufträge entgegen, leitet sie in die Werkstatt weiter und informiert die Kunden über den Auftragsstand. Heute wird er als Geselle freigesprochen. Es ist schon die zweite Freisprechung, die Marcus Weißenborn miterlebt. Denn einen Gesellenbrief als Kfz-Mechatroniker hat der 24-Jährige bereits in der Tasche. Jetzt hat er noch eine zweite Berufsausbildung, die zum Automobilkaufmann, erfolgreich abgeschlossen – als Jahrgangsbester in seinem Fach.

Bei der Feuerwehr entbrannte die Liebe zu Autos

„Ich bin seit etwa meinem zehnten Lebensjahr bei der Feuerwehr. Daher kommt meine Leidenschaft für Autos“, erzählt der gebürtige Panitzscher. Als Mechatroniker wollte er sie zum Beruf machen, später vielleicht sogar mal zur Berufsfeuerwehr wechseln. Er lernte nach der Oberschule in Taucha dreieinhalb Jahre und arbeitete anschließend ein Jahr in einem Leipziger VW-Autohaus. Doch dann stellte ihm das Schicksal im Wortsinne ein Bein. Marcus Weißenborn, der in seiner Freizeit Handball spielte, zog sich eine Sportverletzung zu. Und da ein lädiertes Knie schlecht mit den körperlichen Anforderungen beim Reparieren von Autos vereinbar war, riet ihm sein Arzt, sich etwas anderes zu suchen. Das Arbeitsamt schickte ihn nach Brandis. Für Marcus Weißenborn ein Glücksgriff. „Herr Graupner hat mir vorgeschlagen, eine zweite, eine kaufmännische Ausbildung zu machen“, erzählt er. Das hieß, er konnte seinen geliebten Autos nahe bleiben, musste allerdings Schraubenschlüssel gegen Computermaus tauschen. Und so landete der junge Mann erneut auf der Schulbank. Diesmal allerdings nur für zwei Jahre – Grundwissen brachte er ja schon mit. Die Praxis absolvierte er in Brandis, schnupperte dabei in den Service, den Verkauf, in Buchhaltung und Teiledienst. „Das Lernen fiel mir relativ leicht, aber natürlich ist das Ergebnis auch ein bisschen mit Fleiß verbunden“, sagt er zu seinem guten Abschneiden.

Ausbildung hat im Handwerksbetrieb hohen Stellenwert

Aber natürlich spielen auch die Rahmenbedingungen im Ausbildungsbetrieb eine entscheidende Rolle. „Als Handwerks- und Familienbetrieb haben wir die Berufsausbildung schon immer als Selbstverständlichkeit und auch als gesellschaftliche Aufgabe verstanden und gelebt“, sagt Geschäftsführer Ingo Graupner. Da das Unternehmen nach der Wende stetig gewachsen ist, habe man vielen Azubis – im Moment sind es sieben – auch nach der Lehre eine gute berufliche Perspektive bieten können, berichtet er. „Viele unserer Mitarbeiter und Führungskräfte haben wir selbst ausgebildet, diese sind gerade heute in den Zeiten des Fachkräftemangels extrem wichtig für das Unternehmen, aber auch für die aktuelle Ausbildung verantwortlich.“

Bewerber werden sorgsam ausgewählt

Wichtig, so Graupner, sei ihm dabei, dass Auszubildende wirklich etwas lernen und zunehmend selbstständig immer anspruchsvollere Tätigkeiten ausführen können. Dies erreiche man durch eine Kombination von selbstständiger Arbeit und Zusammenarbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. „Entscheidend für den Erfolg einer Ausbildung ist aber immer die Lernbereitschaft und das Interesse des Auszubildenden selbst“, betont Graupner. „Deshalb wählen wir aus den – leider auch bei uns immer weniger werdenden – Bewerbungen sorgsam aus. Dabei legen wir neben den Schulnoten in den MINT-Fächern vor allem Wert auf das Interesse am Beruf und die Einstellung zum Lernen.“ Jeder Azubi, fügt er hinzu, habe vor der Ausbildung auch mindestens ein Praktikum im Autohaus absolviert.

Marcus Weißenborn brachte all diese Voraussetzungen mit. Und er hat schon das nächste Ziel vor Augen: „Ich möchte mich noch als Serviceberater zertifizieren lassen.“ Seine Hoffnung, in dem Brandiser Unternehmen weiterzuarbeiten, hat sich bereits erfüllt. Sein Chef hat ihm einen unbefristeten Arbeitsvertrag über den Tisch gereicht.

Von Ines Alekowa