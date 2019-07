Lossatal/Dresden

Auf sie ist Ramona Zauner, Leiterin der Oberschule im Lossatal, ganz besonders stolz: Maria Theresia Schramm erreichte nämlich ihren Realschulabschluss mit einer Traumnote von 1,06. „Für ihre jahrelange beständige und zielstrebige Lernarbeit wurde sie jetzt durch die Schule und durch den Kultusminister Christian Piwarz im sächsischen Landtag ausgezeichnet – herzlichen Glückwunsch.“

Glückwunschschreiben vom Ministerpräsidenten

Als Anerkennung für ihren hervorragenden Abschluss erhielten 83 Mädchen und 28 Jungen aus ganz Sachsen in Dresden nicht nur eine Urkunde, sondern ebenso ein Glückwunschschreiben des Ministerpräsidenten Michael Kretschmer sowie ein Präsent der Wirtschaftsvertreter der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer.

Sie errang die Traumnote 1,06: Maria Theresia Schramm von der Oberschule im Lossatal. Quelle: privat

Absolventen stehen jetzt alle Türen offen

Für die Auszeichnung musste auf dem Zeugnis in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch sowie in mindestens weiteren zehn Fächern die Note Eins stehen. Und keine Note der restlichen Fächer durfte schlechter als Zwei sein. Wie Kultusminister Piwarz in seiner Rede hervorhob, stünden den Absolventen nunmehr alle Türen offen – „ob als Praktiker in der Wirtschaft oder als Abiturient am Beruflichen Gymnasium und später als Student an der Universität“.

Insgesamt nahmen dieses Schuljahr 18 100 Schüler im Freistaat an den Prüfungen teil. 15 100 davon für den Realschulabschluss und 3000 für den Hauptschulabschluss.

Von Kai-Uwe Brandt