Markkleeberger Jugendchor lädt zum Konzert in Wurzen ein

Wurzen

Der Jugendchor der Rudolf-Hildebrand-Schule Markkleeberg ist zu Gast in Wurzen und gibt am 18. Dezember ab 19 Uhr ein Weihnachtskonzert in der Herz-Jesu-Kirche bei freiem Eintritt. „Wir bringen ein wunderbares Programm mit nach Wurzen. In dem exklusiven Chorkonzert erklingen bekannte und unbekannte Advents- und Weihnachtslieder, die zu einer tragisch-komischen Weihnachtsgeschichte zwischen zwei Verliebten gesungen werden“, kündigte Chorleiter Sven Kühnast an. Die Stücke seien mal heiter, mal innig, beruhigend, mal kraftvoll. Insofern, betonte Kühnast, „eine tolle Mischung und ein faszinierender Chor“. Begleitet wird der Klangkörper bei seinem einstündigen Konzert von Aya Kugele und Raphael Michaelis am Klavier sowie von Andreas Gischke (Erzähler).

Preisträger mehrerer internationaler Wettbewerbe

Der Markkleeberger Jugendchor gehört übrigens zu den renommierten Jugendchören Deutschlands, ist Patenchor des Dresdner Kammerchores, Preisträger mehrerer nationaler sowie internationaler Wettbewerbe und wird immer wieder für seinen warmen, transparenten und stilistisch ambitionierten Chorgesang gelobt. Die circa 60 Mitglieder zwischen 15 und 18 Jahren erhalten auf Wunsch des sächsischen Kultusministeriums von der 5. bis 12. Klasse eine vertieft musische Ausbildung mit Schwerpunkt Chorgesang sowie Unterricht in Klavier, Musiklehre und Musikgeschichte.

Konzertreise führte im Sommer nach Frankreich

Zuletzt weilte der Chor in Rumänien, Italien, an der Ost- und Nordsee. Im Sommer führte eine Konzertreise nach Frankreich. Darüber hinaus eröffneten die Sängerinnen und Sänger im September das erste Symposium Sächsischer Schulchöre in Dresden. Laut Kühnast zeigen insbesondere regionale Konzertverpflichtungen die vielfältigen internationalen und nationalen Intentionen des Gemischten Chores. Unter anderem zum Bachfest Leipzig, im Gewandhaus Leipzig, in der Thomaskirche und Nikolaikirche Leipzig oder im Völkerschlachtdenkmal Leipzig.

Konzert mit dem Jugendchor er Rudolf-Hildebrand-Schule Markkleeberg am 18. Dezember ab 19 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche Wurzen, Torgauer Straße 43, Eintritt frei

Von Kai-Uwe Brandt