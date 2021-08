Markus Bergforth jetzt Kämmerer in Brandis

Brandis

Der Brandiser Markus Bergforth hat die Seiten gewechselt, was seine Tätigkeit auf kommunalpolitischem Parkett betrifft. Der Diplom-Verwaltungswirt fungiert neuerdings als Kämmerer seiner Heimatstadt Brandis. Die Ernennung erfolgte im jüngsten Stadtrat auf Vorschlag und im Einvernehmen mit Bürgermeister Arno Jesse (SPD). Die Entscheidung fiel mit sieben Ja-Stimmen, fünf Nein und einer Enthaltung. Mit der Berufung zum Kämmerer gibt Bergforth, der erst kürzlich als SPD-Kreischef im Landkreis Leipzig wiedergewählt wurde, sein Stadtratsmandat auf.

„Ich freue mich über das Vertrauen des Stadtrates der Stadt Brandis. Sieben Jahre habe ich mit viel Leidenschaft und Engagement die Interessen der Brandiser Bürgerinnen und Bürger vertreten dürfen“, erklärte Bergforth im Nachgang. „Mit dem gleichen Enthusiasmus werde ich nun das Amt des Kämmerers ausüben und so den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin dienen.“

Als Stadtrat bereits viele Projekte mit ermöglicht

In seiner Zeit als Stadtrat habe er viele Projekte und Entscheidungen mit auf den Weg bringen können: Leitbildprozess, Verkehrskonzept, Stadtbuslinie, Kita-Neubau, Rossmann-Ansiedlung, Sanierung des Ratskellers, Wiederbelebung des Beuchaer Kulturhaus und Bürgerfonds zählt der Brandiser dabei auf. Der Doppelhaushalt 2021/2022, den er selbst als Stadtrat noch im Juni mit verabschiedete, stehe auf soliden Beinen. „Trotz aller derzeitigen Widrigkeiten gab es für die Stadträte noch viel Gestaltungsspielraum. Allein in den nächsten fünf Jahren sieht der Etat Investitionen von rund 29 Millionen vor.“ Und genau an in dieser Stelle wolle er mit seiner neuen Mannschaft anknüpfen und weiter als Möglichmacher agieren.

Nachrücker für die SPD ist Sven Uhl

Der Kämmerer-Posten im Brandiser Rathaus war längere Zeit vakant gewesen. Bergforths freien Stuhl im Stadtrat nimmt laut Ergebnisliste der Kommunalwahlen vom Mai 2019 der Beuchaer Sven Uhl ein. Dieser sitzt für die SPD bereits im Beuchaer Ortschaftsrat.

