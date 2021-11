Materialmangel bremst Straßenbau für Wasserturmprojekt in Wurzen aus

Wurzen

Eigentlich sollte bereits Anfang Oktober mit dem Ausbau der August-Bebel-Straße sowie der Neugestaltung des Kreuzungsbereiches Martin-Luther-Straße begonnen werden. Doch das kommunale Vorhaben, welches mit erheblichen Verkehrseinschränkungen verbunden wäre, verzögert sich, wie Michael Zerbs auf Nachfrage mitteilte. Schuld daran trage allerdings nicht die Verwaltung. Vielmehr begründe sich der Zeitverzug mit den Folgen der Corona-Pandemie, so der Fachdienstleiter für Stadtplanung und Tiefbau im Stadthaus.

Das Infrastrukturprojekt hängt direkt mit dem Wasserturm-Projekt zusammen, welches Wurzen seit nunmehr vier Jahren verfolgt. Auf der knapp 5000 Quadratmeter großen Brachfläche will sich Aldi ansiedeln, und der 32 Meter hohe Wasserturm sowie die gelbe Villa, einst „Herberge zur Heimat“, sind als neues Domizil der Musikschule vorgesehen. Für den erforderlichen Straßenbau gaben die Abgeordneten zu ihrer letzten Sitzung vor der parlamentarischen Sommerpause am 20. Juli das Startsignal, indem sie der Ezel Torgau GmbH den Zuschlag in Höhe von 721 792 Euro erteilten.

Stadtverwaltung will leere Winterbaustelle vermeiden

Obwohl kurz darauf alle Termine sowie Details unter Dach und Fach waren, berichtete Zerbs, informierte das Unternehmen die Stadt über Materialengpässe. „Da die Situation auch demnächst nicht besser wird, musste eine Entscheidung her.“ Um eine Winterbaustelle zu vermeiden, auf der über Wochen nichts passiert und die aber trotz dessen den Verkehrsfluss behindert, entschied sich der 55-jährige Diplomingenieur für eine Auszeit. Insofern sollen die Arbeiten nunmehr im Februar, spätestens im März beginnen und voraussichtlich im Juli beendet sein. An den geplanten Kosten, betonte Zerbs, ändere sich nichts.

Mit dem Baubeginn in der August-Bebel-Straße wäre die Martin-Luther-Straße zu einer Sackgasse geworden. Auf Verkehrseinschränkungen müssen sich Wurzener jetzt erst Anfang nächsten Jahres einstellen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Mit dem grundhaften Ausbau der August-Bebel-Straße wird die Trasse übrigens zur Tempo-30-Zone, erhält Parkbuchten und Bodenwellen, um mehr Sicherheit für Fußgänger zu garantieren. Darüber hinaus werde der Kreuzungsbereich Schillerstraße aufgepflastert, und die Straßenborde sind in Zukunft nur noch drei anstatt wie sonst zwölf Zentimeter hoch.

Neue Parkfläche am Bahnhof wird dieses Jahr fertig

Keinerlei Probleme bereiten indes zwei aktuelle Baustellen der Kommune. Demnach sind die Fortschritte bei der Errichtung von 64 kostenfreien Parkplätzen am Bahnhof schon deutlich zu sehen. Zerbs geht sogar davon aus, dass das Areal bis Ende des Jahres fertig wird. „Wir erweitern damit das bestehende Angebot von 20 Kurzzeit-Stellflächen direkt gegenüber dem Bahnhofsgebäude.“ Dank einer Förderung von 90 Prozent durch den Freistaat Sachsen sowie den Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig benötigt Wurzen lediglich rund 30 000 Euro aus dem Gemeindehaushalt. Zum Projekt, welches die Straßen- und Tiefbau GmbH Eilenburg derzeit umsetzt, gehören außerdem fünf Leuchten sowie mehrere Bäume.

Zerbs wollte an und für sich gern noch eine Ladestation für E-Autos auf dem Gelände installiert haben. Allerdings fand sich trotz mehrerer Anfragen kein Anbieter. „Der Grund liegt darin, dass die Fläche für Dauerparker vorgesehen ist, die früh mit ihrem Wagen zum Bahnhof fahren, um dann mit der S-Bahn zu ihrer Arbeitsstelle nach Leipzig zu pendeln.“ Damit wäre die Ladesäule womöglich über Stunden blockiert und folglich unrentabel.

Leuchtender Spezialasphalt für ehemaligen Huckelpiste

Zuletzt verweist der Fachdienstleiter auf eine Mini-Baustelle, die jedoch zur Teststrecke für ein innovatives Produkt werden könnte. So lässt die Stadtverwaltung gerade den knapp 70 Meter langen Trampelpfad zwischen Lessingstraße und Stadthaus, vorbei an der alten Judohalle, ebnen. Als Oberfläche bekommt die einstige Huckelpiste nämlich einen Lumivia-Spezialasphalt. Dieser ist mit Glas- und Spiegelelementen versetzt, die natürliches sowie künstliches Licht reflektieren und dadurch die Verkehrssicherheit erhöhen.

Innovatives Produkt für einstigen Trampelpfad: Die Strecke zwischen der Lessingstraße und dem Stadthaus erhält einen Lumivia-Spezialasphalt, der mit Glas- und Spiegelelementen versehen ist und für mehr Sicherheit sorgt. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Der Einbau unterscheidet sich Zerbs zufolge nicht von gewöhnlichem Asphalt. Lediglich im Nachgang wird die oberste Schicht abgetragen. Außerdem müsse niemand Angst davor haben, sich die Reifen platt zu fahren, da die Kanten der verarbeiteten Glas- und Spiegelelemente geschliffen sind. Einen finanziellen Mehraufwand verursache die Neuheit nicht, fügt Zerbs an. „Denn die Eurovia Verkehrsbau Union GmbH, Niederlassung Leipzig, hat den Lumivia-Spezialasphalt kostenneutral angeboten.“

Insgesamt fließen knapp 50 000 Euro in den Wegebau – inklusive dreier Lampen sowie Bänke und Anpflanzungen. Die Ausgabe lohne sich. „Bislang musste unser Bauhof hier zweimal im Jahr die Löcher stopfen.“ Jetzt gehöre die teure Unterhaltung endlich der Vergangenheit an.

Von Kai-Uwe Brandt