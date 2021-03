Mauerwerk Brandis verschiebt Geburtstag

Brandis

Wie feiert man Geburtstag, wenn man nicht feiern darf? Vor fünf Jahren hat die Arbeiterwohlfahrt die Jugendarbeit im Brandiser Mauerwerk übernommen. Im Sommer sollte es ein Familienfest geben mit Fahrgeschäften, Kreativangeboten, Beiträgen anderer Awo-Partner, Konzert mit Jugendbands…. „Aber das lässt sich nicht unter Corona-Bedingungen umsetzen“, sagt Doreen Borneleit, seit einem Jahr stellvertretende Leiterin des Freizeittreffs und von Anfang an dabei. Es soll nun auf nächstes Jahr verschoben werden.

Die 41-Jährige hat sich stattdessen für ein Video auf Facebook entschieden. In diesem lässt sie die Arbeit Revue passieren und spart nicht mit Lob für ihre Schützlinge: „Wir waren kreativ und sportlich sowieso, wir haben Brandis bunt gemacht“, erinnert sie an Graffiti-Aktionen, „das erste Sommerfest 2017 war ein Erfolg. Jedes Jahr sind Erinnerungen entstanden, und schöne und erfolgreiche Momente haben uns stark gemacht.“ Es ist auch ein Dankeschön an Eltern, Stadt und Kooperationspartner.

Kommunikation geht auf Facbook weiter

Seit November ist das Mauerwerk schon zu. Facebook ist neben Instagram und WhatsApp der Kanal, auf dem die Kommunikation weiter läuft. Die Botschaft: „Auch wenn geschlossen ist, sind wir für euch da.“ Borneleit unterbreitet hier Kreativangebote – lädt ein zum Basteln, rief zum Wettbewerb um den schönsten Schneemann, das schönste Winterbild auf. „Das Feedback war riesig“, freut sie sich.

Der Schwenk auf die digitale Ebene ist ihr nicht leicht gefallen. „Eigentlich wollen wir die Kinder wegbekommen von Handy und Laptop.“ Aber unter diesen Umständen war er richtig. „Bis jetzt ist trotz Corona nicht ein Kontakt abgebrochen“, berichtet Borneleit. Über WhatsApp fragt sie ihre Schützlinge regelmäßig, wie es ihnen geht. „Man muss eine Strategie entwickeln, um an ihnen dran zu bleiben“, sagt sie. Wenn sie Probleme wahrnimmt, lädt sie auch auf die „Jammercouch“ ins Mauerwerk ein oder zu einem Spaziergang. „Auch der Bedarf an Elterngesprächen während der Pandemie ist gestiegen“, hat sie festgestellt.

2018 beteiligten sich auch Kinder und Jugendliche des Mauerwerks bei der Gestaltung der Bushaltestellen am Schulzentrum Brandis mit Graffiti. Quelle: Ines Alekowa/LVZ-Archiv

Spielen, basteln und gemeinsam kochen

Unter normalen Umständen kommt sie mit den Kindern am besten ganz nebenbei am Spieltisch bei so guten alten Spielen wie Mau Mau oder Mensch ärgere dich nicht ins Gespräch. „Diese Spiele fördern zudem kreatives Denken, man lernt mit anderen zu interagieren und auch mal zu verlieren.“ Auch Kreativität wird groß geschrieben, ein Wandgestaltungsprojekt folgt aufs andere: Da lachen Micky Maus und Co den Besucher an, im Billardraum verfolgt Nemo aus seiner Unterwasserwelt den Lauf der Kugeln, die Avangers warten noch auf ihren Auftritt. Verschiedene Sportgeräte animieren zum Bewegen, eine Tanzgruppe hatte bereits mehrere Auftritte. „Und gemeinsames Kochen und Essen geht auch immer“, fügt die stellvertretende Freizeittreffleiterin hinzu und lacht: „Manchmal bin ich hier auch Koch, Mutti, Psychologin.“

„Das Potential ist noch nicht ausgeschöpft“

„Am Anfang allerdings war es echt schwer, sich einen Namen zu machen“, sagt Borneleit. „Wir versuchen, familienfreundlich zu arbeiten, Ideen der Kinder und Jugendlichen umzusetzen, Gespräche auf Augenhöhe zu führen, zugleich aber auch auf Regeln zu achten“, beschreibt sie das Rezept. Das Haus steht 6- bis 27-Jährigen offen, doch vor allem 9- bis 16-Jährige, etwa 30 pro Woche, nutzen die Angebote und kommen dafür nicht nur aus Brandis und Ortsteilen, sondern auch aus Borsdorf, Posthausen. „Es ist ein stetiges Wachsen. Das Potential ist noch nicht ausgeschöpft“, sagt Borneleit. „Insbesondere für die Übergänger zur fünften Klasse wollen wir der coole Hort sein.“ Sie wirbt auf Elternabenden, verteilt Flyer. Dass das Jugendhaus noch nicht von allen wahrgenommen wird, macht Borneleit auch an der Ortsrandlage (Richtung Zeititz) und der fehlenden Busverbindung fest. „Aber man kann nicht alles haben.“ Dafür verfüge man über fast das gesamte Untergeschoss des CVJM-Hauses und eine schöne Außenanlage.

Openair-Events ziehen Besucher an

Die wird zunehmend für Openair-Events genutzt – „mit diesen können wir gut für uns werben“, meint die Freizeittreff-Leiterin. Der Vorschlag für ein Openair-Kino kam von den Jugendlichen. Zur ersten Veranstaltung – „für ein authentisches Erlebnis haben wir extra eine Popcornmaschine gemietet“ – kamen 60 Zuschauer, 2020 ließ das Hygienekonzept nur 20 zu. „Das war natürlich ein Rückschlag, aber wir wollen zwei Veranstaltungen pro Jahr als Dauerprojekt etablieren“, kündigt Borneleit an. „Ebenso wie das Projekt Open stage (offene Bühne), bei dem schon einige ihr Talent entdeckt haben.“

Doch bis zum Sommer kann noch viel passieren. Jetzt hofft Borneleit erst einmal, bald wieder öffnen zu dürfen. Das Hygienekonzept steht: begrenzte Teilnehmerzahl und nur auf Anmeldung, Desinfizieren, das Außengelände nutzen… „Wir stehen in den Startlöchern.“

Von Ines Alekowa