Regis-Breitingen/Neukieritzsch

Glückwünsche zu ihrem „herausragenden Schulabschluss“ hat Maxima Schröder von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer erhalten. Zu diesem Schreiben erhielt die Neukieritzscherin, die von der 5. bis zur 10. Klasse in Regis-Breitingen lernte, die persönliche Gratulation von Kultusminister Christian Piwarz (beide CDU). Die 16-Jährige erreichte den Realschulabschluss mit dem traumhaften Durchschnitt von 1,1. Damit gehört sie zu den 111 besten Absolventen der Oberschulen im Freistaat, die jetzt im Sächsischen Landtag ausgezeichnet wurden. Aus dem Landkreis waren nur vier Schüler darunter.

Im Sächsischen Landtag: Mit Maxima Schröder (5. v. r.) von der Oberschule Regis-Breitingen wird Maria Theresia Schramm (5. v. l.) von der Oberschule Lossatal als eine der besten Oberschüler im Freistaat ausgezeichnet. Quelle: privat

„Es ist schon etwas Besonderes, wenn man für seine Leistungen vor solch einer Kulisse geehrt wird“, sagt Maxima über die Zeremonie. Während sie in ihrer Zehnergruppe im Rund stand zwischen den Plätzen der Staatsregierung sowie den Abgeordnetensitzen, auf denen die Schüler auf ihren Aufruf warteten, sahen Mutter Eileen und die Großeltern sowie viele andere Familien von der Besuchertribüne aus zu. Wie Piwarz sprachen Vertreter von Industrie- und Handelskammer sowie Handwerkskammer ihre Anerkennung aus. Zudem überreichten sie Präsente: „Eine Trinkflasche, ein Büchergutschein und ein kleiner Lautsprecher waren in der Tüte“, erzählt Maxima. Eine Urkunde und Blumen gab es ebenso.

Zehn Klassenkameraden unter 1,5

„Auf ihren hervorragenden Abschluss an der Oberschule können die Schüler stolz sein“, betonte der Kultusminister. „Sie haben für ihre guten Noten sicher viele Stunden am Schreibtisch verbracht und auf das ein oder andere Freizeitvergnügen verzichtet.“ Ihr war die Schule im Vergleich zu anderen eher leichtgefallen, sagt hingegen die Neukieritzscherin. „Klar musste ich auch lernen, aber ich konnte mir die Dinge einfach schnell merken. Einen Trick habe ich nicht, es ist wohl Glück.“ Die Zeugnisse haben immer recht gut ausgesehen. Wobei auch das allgemein hohe Niveau ihrer Klasse hilfreich gewesen sei. „Immerhin zehn Schüler liegen unter 1,5.“ Ein weiteres Mädchen habe wie sie 1,1 geschafft, aber anders verteilt.

Keine Note schlechter als 2

Für die besondere Auszeichnung muss in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch sowie in mindestens weiteren zehn Fächern die Note 1 stehen. Keine Note sonst darf schlechter als 2 sein. Bei Maxima glänzt die beste Zensur 14-mal vom Zeugnis, nur in Physik und Sport hat sie diese verpasst. Ihre Lieblingsfächer bilden eine eher seltene Kombination: Mathematik und Kunst, dazu noch Biologie.

Nach dem Abi folgt ein Studium

Klar, jetzt freut sich die 16-Jährige natürlich erst mal auf die Ferien. Eine große Reise ist nicht geplant, aber einige spontane Aktionen werde es geben. Im August setzt sie sich wieder in die Schulbank. „Ich gehe dann aufs Bornaer Gymnasium.“ Zwar müsse sie die 10. Klasse wiederholen, was sie aber für Eingewöhnung und Anpassung so schlecht nicht finde, wie ihr manchmal gesagt werde. Auf jeden Fall habe sie Respekt davor. „Vielleicht hätte ich ja eher wechseln sollen. Aber die Entscheidung lag immer bei mir, nicht bei meinen Eltern. Und ich bin doch froh, dass ich viele Schuljahre mit meinen Freunden absolvieren konnte.“ Was nach dem Abitur kommen soll, ist noch offen, sagt Maxime Schröder. „Sicherlich ein Studium. In welche Richtung es geht, weiß ich aber bisher nicht.“

24 Schüler in Sachsen haben eine glatte 1,0

In Sachsen nahmen in diesem Schuljahr insgesamt 18 100 Schüler an den Abschlussprüfungen der Oberschulen teil. 15 100 strebten den Realschulabschluss und 3000 für den Hauptschulabschluss an. Unter den 111 Besten sind 83 Mädchen und 28 Jungen. Von ihnen erreichten 24 in allen Fächern die Note 1.

Von Olaf Krenz