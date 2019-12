Medizinisches Versorgungszentrum Wurzen hinterlässt verunsicherte Patienten

Wurzen

Bei Patienten der Allgemeinmedizinischen Praxis von Christiane Augustin im Medizinischen Versorgungszentrum Wurzen (MVZ) der Muldentalkliniken herrscht zurzeit Verunsicherung. Denn statt einen Termin zu bekommen, werden sie vertröstet und zum Teil gebeten, sich nach einer anderen Praxis umzuschauen.

Grund dafür ist der Weggang von Augustin. Die Fachärztin kündigte bereits vor einem halben Jahr ihren Job und verlässt das MVZ zum 31. Dezember. Ein Nachfolger fand sich bislang nicht. „Ich bin verärgert, dass trotz des Wissens um die vakante Stelle wir Patienten jetzt darunter leiden müssen“, klagt Dieter Ferl. Doch nicht nur er schiebt Frust angesichts der Tatsache, dass viele Praxen voll sind und niemanden mehr annehmen. Manche Betroffene vermuten sogar, dass die Muldentalkliniken GmbH ihre Dienstleistung im MVZ peu à peu abbauen will.

Schuffenhauer : Wir stehen zu unserem Versorgungsauftrag

„Es tut uns leid, und wir verstehen sehr wohl die Ängste und Sorgen unserer Patienten“, sagt Mike Schuffenhauer, Geschäftsführer der Muldentalkliniken, auf Nachfrage. Im gleichen Atemzug versichert der 46-Jährige, dass es keinen Abbau geben wird. „Was wir definitiv nicht machen wollen, ist die Schließung einer Praxis. Wir stehen ganz klar zu unserem Versorgungsauftrag und erfüllen ihn auch in Zukunft.“ Insofern, betont Schuffenhauer, werde es auch weiterhin drei allgemeinmedizinische Praxen im MVZ Wurzen geben. Nur wann ein Nachfolger für Augustin kommt, könne er zu diesem Zeitpunkt nicht sagen.

Der neue Mann an der Spitze der Muldentalklinik gGmbH: Geschäftsführer Mike Schuffenhauerr (46). Quelle: Archiv

Immerhin schrieben die Muldentalkliniken gleich nach Bekanntwerden der Kündigung die Stelle online aus. Doch der Fachkraftmangel zeige sich eben auch im Bereich des Gesundheitswesens. Die Suche nach einem geeigneten Bewerber dauere heute statistisch gesehen gut und gern acht bis neun Monate weiß Schuffenhauer aus Erfahrung.

Facharzt Uwe Völker kündigte zum 31. März

Über eine schnelle Problemlösung freut sich der Geschäftsführer hingegen für die allgemeinmedizinische MVZ-Praxis von Uwe Völker in der Marienstraße. Denn wie Augustin verlässt ebenso Völker das Unternehmen. Sein letzter Arbeitstag ist der 31. März. „Hierfür haben wir bereits eine Interessentin aus dem eigenen Haus, die bis zur Übernahme höchstwahrscheinlich Mitte nächsten Jahres noch ihre Facharztausbildung beenden muss.“

Eingangsbereich des MVZ Wurzen: Weil sich noch immer kein Nachfolger für die Praxis Augustin gefunden hat, werden Patienten gebeten, sich nach einer anderen Praxis umzuschauen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Völker kam vor zweieinhalb Jahren für Christine Gentsch in die Marienstraße und sollte eigentlich im Juni mitsamt des Personals in den Dehnitzer Weg 4, dem früheren Standort der chirurgische Praxis von Jörg Lehmann, wechseln. Mittlerweile aber wünscht Schuffenhauer, die Außenstelle ins MVZ zu integrieren, wie er sagt. Mit der Umstrukturierung würde es dann drei statt vormals zwei allgemeinmedizinische Praxen geben. Darüber hinaus, ergänzt MVZ-Verwaltungschefin Andrea Müller, sei es der Wunsch der Klinikleitung, den Service für Patienten zu erweitern und Öffnungszeiten von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr anzubieten.

Zukunft soll nicht am grünen Tisch entschieden werden

Doch all das „wollen wir mit dem gesamten Team des MVZ besprechen und nicht am grünen Tisch entscheiden“, fügt Schuffenhauer an.

Träger der drei MVZ in Wurzen, Grimma sowie Colditz ist die Altenheimgesellschaft der Muldentalkliniken. Das Wurzener MVZ-Gebäude auf dem Krankenhausgelände in der Kutusowstraße wurde Ende Juni 2012 für die zuvor abgerissene Poliklinik eröffnet. Im Erdgeschoss befinden sich auf knapp 500 Quadratmeter die verschiedenen Praxen. Das Obergeschoss mit 430 Quadratmeter beherbergt die Verwaltung. Wie berichtet, hatte sich zuletzt die wirtschaftliche Lage der Altenheimgesellschaft deutlich verschlechtert. So gingen vor allem die Umsätze der MVZ-Praxen zurück. Dadurch schloss dieKliniktochter das Jahr 2017 mit einem Minus von rund 330 000 Euro ab.

Von Kai-Uwe Brandt