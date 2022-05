Landkreis Leipzig

Unterschiedliche Schicksale führen dazu, dass ein Mensch sein Leben nicht mehr allein meistern kann. Gibt es keine Familienangehörigen oder Freunde, die ihm im Alltag helfen und dazu bevollmächtigt sind, steht ihm ein Betreuer oder eine Betreuerin als gesetzliche Vertretung zur Seite.

Jung und alt können davon betroffen sein – hier zwei Beispiele aus dem Landkreis Leipzig. Eine junge Frau gerät nach erfolgreichem Schulabschluss und begonnener Ausbildung in Drogen-Kreise. Sie bricht die Lehre ab und versäumt, Sozialhilfe zu beantragen, sie kann ihre Miete nicht mehr bezahlen und wird obdachlos, außerdem hat sie hohe Schulden. Oder: Ein älterer Mann mit Einschränkungen lebte bislang immer bei seiner Mutter und wurde von ihr versorgt – als die Mutter stirbt, braucht er Hilfe. Beide Personen erhielten einen Betreuer, der sich regelmäßig um sie kümmerte.

Mehr Selbstbestimmung und Qualifikation geplant

Dieser Berufsgruppe steht nun eine Änderung ins Haus. Noch vor der Sommerpause soll die Betreuungsrechtsreform beschlossen werden, die ab 1. Januar 2023 gelten soll. Im Fokus stehen mehr Selbstbestimmung der betreuten Personen sowie eine bessere Qualifikation der Betreuer. Das klingt positiv, doch wie das in der Praxis umgesetzt werden soll, sorgt in der Branche für Skepsis und Kritik.

Eine Betreuung ist nach Bürgerlichem Gesetzbuch dann erforderlich, wenn ein volljähriger Mensch seine rechtlichen Angelegenheiten nicht mehr selbständig erledigen kann. Das ist auch nach dem Tod des Lebensgefährten möglich. Quelle: Julian Stratenschulte

Hier werde versucht, Arbeit auf die Vereine abzuschieben, sagt Frank Richter, Geschäftsführer des Betreuungsvereins Muldental in Wurzen. Fünf Berufsbetreuer und zehn Ehrenamtler unterstützen dort derzeit 140 Menschen.

Aber es gibt natürlich viel mehr Personen, die sich privat um ihren hilfebedürftigen Vater oder die Oma kümmern und als Ehrenamtler gelten. Der Gesetzgeber wolle nun, dass all diese Familienbetreuer vom Verein unterstützt werden, wann immer sie Hilfe benötigen. „Dazu bräuchten wir Personalstellen, die ich aber gar nicht finanziert bekomme“, so Richter. Schon jetzt seien seine Mitarbeiter mehr als ausgelastet.

„Das ist nicht richtig durchdacht“

Außerdem soll sein Verein künftig regelmäßige Informationsveranstaltungen, zum Beispiel zu Patientenverfügung oder Testament, organisieren. Dies werde vom Freistaat zwar finanziell unterstützt – doch nur wenn viele Besucherinnen und Besucher kommen. „Ich muss den Referent aber auch bezahlen, wenn nur drei Leute teilnehmen“, meint der Geschäftsführer. „Das alles ist nicht richtig durchdacht.“

Das Ziel, mehr Selbstbestimmung zu ermöglichen, sieht er ebenfalls kritisch. Schon jetzt werde doch stets versucht, die Betroffenen so viel wie möglich einzubeziehen und selbst entscheiden zu lassen. „Unser Klientel hat sich gewandelt und ist oft kognitiv stark eingeschränkt“, sagt er. Weniger ältere Leute und mehr Jugendliche mit psychischen Störungen und Drogenproblemen müssten heute zum Teil über eine lange Zeit aufwendig betreut werden.

Noch mehr Bürokratie befürchtet

Frank Richter arbeitet schon seit zwanzig Jahren für den Muldentaler Verein. Es begann damit, dass er sich um seine Oma kümmerte. „Eigentlich habe ich damit angefangen, um Menschen zu helfen und sie nach vorn zu bringen“, meint er. Doch die Arbeit werde immer mehr von der Bürokratie überlagert, der Mensch werde zur Nummer. Das neue Gesetz – sollte es so beschlossen werden – wird seiner Meinung nach dies noch verstärken.

Immer mehr jüngere Menschen mit Drogenproblemen oder psychischen Störungen brauchen einen gesetzlichen Betreuer. Quelle: LVZ

Das sieht auch sein Amtskollege vom Betreuungsverein in Borna, Thomas Freitag, so: Es müsse „viel, viel mehr“ aufgeschrieben werden und „es ist alles sehr kompliziert“. Fragwürdig findet er die generell geforderte Weiterbildung bei der Neueinstellung von Betreuern. Selbst Sozialpädagogen – also sehr gut ausgebildete Fachkräfte – müssten umfangreiche Schulungen besuchen.

Kompliziert sei auch der neue Katalog für die Vergütung der Ehrenamtlichen. Klar sei, dass auf die Vereine eine gehörige Portion Mehrarbeit zukommt. „Wer soll sich um all das kümmern? Ich weiß nicht, ob der Gesetzgeber genau weiß, was er da macht“, so Freitag. Man müsse nun abwarten und sehen, wie es praktisch umsetzbar ist.

400 Menschen werden von Bornaer Verein betreut

Im Bornaer Verein arbeiten neben ehrenamtlichen Helfern sieben Berufsbetreuer, sie kümmern sich um rund 400 Menschen der Region. Thomas Freitag managt nicht nur den Verein, er betreut außerdem regelmäßig 35 Frauen und Männer. Für diesen Beruf müsse man geboren sein, meint der Diplomsozialpädagoge. Er ist skeptisch, ob das geplante Gesetz seinen Berufsstand attraktiver macht.

Auch die Sozialamtsleiterin des Landkreises Leipzig, Karina Keßler, weist auf mehr Arbeit, mehr Kosten und mehr Personal hin: „Durch das bundesweit geplante verbindliche Qualifikationsprofil werden bei den Vereinen zusätzliche Mehrkosten für Sachkundelehrgänge entstehen. Im Kreissozialamt führen die neuen Registrierungs- und Prüfverfahren zu einem erhöhten Personalbedarf.“ Denn ob hilfebedürftige Einwohner einen gesetzlichen Betreuer erhalten, werde vorab vom Kreissozialamt festgestellt.

Kreissozialamtsleiterin Karina Keßler: Mehr Arbeit, mehr Kosten und mehr Personal. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Amtsleiterin betont, dass ein gerichtliches Verfahren und ein Betreuer nicht erforderlich seien, wenn eine Vorsorgevollmacht existiert. Viele Einwohnerinnen und Einwohner hätten sich glücklicherweise darum schon gekümmert, um im Krankheitsfall Entscheidungen innerhalb der Familie treffen zu können.

Kontakte: Betreuungsverein Borna/Geithain, Leipziger Str. 61 in Borna, Tel. 03433/24380. Betreuungsverein Muldental, Dr.-Külz-Straße 5 in Wurzen, Tel. 03425/883920.

Von Claudia Carell