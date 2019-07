Einkaufsmärkte, Arzt und Apotheke günstig erreichen – welcher Rentner wünscht sich das nicht? In Grimma geht am 1. August ein Seniorenticket für den Stadtverkehr an den Start, das für die Generation 65 plus maßgeschneidert wurde. Ab Dezember gibt es das Angebot auch in Brandis und Bad Lausick.