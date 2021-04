Mehr Platz für Kinder: Bennewitz erweitert seine Grundschule

Bennewitz

An der Bennewitzer Grundschule rücken Anfang Mai die Bauarbeiter an. Die Schule soll vier neue Klassenräume und – um die Schule inklusionsgerecht zu gestalten – einen Aufzug sowie ein Behinderten-WC erhalten. Der Grundsatzbeschluss dazu liegt dann genau drei Jahre zurück. Um den steigenden Kinderzahlen in Grundschule und Hort zu begegnen, hatte der Gemeinderat damals erste Planungsschritte für eine bauliche Erweiterung der Grundschule beim Wurzener Planungsbüro Kewitz in Auftrag gegeben, um auf dieser Basis eine Entscheidung über die bevorzugte Ausbauvariante treffen zu können.

Aufstocken und Ausbauen

Die sieht den Umbau der alten Hausmeisterwohnung im – vom Hof aus gesehen – linken Flügel und dessen Aufstockung für einen Unterrichtsraum vor. Des Weiteren den Ausbau des Dachgeschosses über die ganze Länge, wo zwei Unterrichtsräume in der Mitte und rechts und links Lagerräume für Lehrmittel entstehen, und die Umfunktionierung eines Lehrmittelraumes im Erdgeschoss. Von der Idee, unterm Dach auch eine Mensa einzurichten, hatte sich die Arbeitsgruppe Schule des Gemeinderates verabschiedet, der vorhandene Speiseraum im Hort wird weiter genutzt.

Doppelnutzung von Räumen

Platzprobleme hat auch der Hort. „Wenn die Schule wächst, wächst auch dessen Bedarf“, erklärt Bürgermeister Bernd Laqua. Dem soll durch die Doppelnutzung von Räumen durch Hort und Schule entsprochen werden. So wird der Hort die vier Unterrichtsräume im Erdgeschoss der Schule mitnutzen, so wie lange schon auch die Schule Räume im Flachbau des Hortes mit belegt. Damit, so Laqua, folge man einer Empfehlung des Jugendamtes. Die Idee, Hortgruppen könnten ins Jugendhaus ziehen, ist vom Tisch. „Der Aufwand zur Erfüllung der Auflagen des Jugendamtes für eine solche Lösung wären unverhältnismäßig gewesen“, sagt der Bürgermeister. Unter anderem hätten Raumgrößen verändert und die Sanitäranlagen umgebaut werden müssen. Der Nachteil der Doppelnutzung: „Der Hort kann sich unter Umständen nicht frei entfalten, weil zum Beispiel am Nachmittag in Projekten Entstandenes wieder weggeräumt werden muss“, so Laqua. Seine Bilanz: „Mit der jetzigen Variante verfügen wir in der Schule über 18 Räume, sichern damit deren Dreizügigkeit ab, und im Hort über elf Räume.“

Erste Aufträge vergeben

In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat nach beschränkten Ausschreibungen die ersten Aufträge vergeben. Die betreffen zunächst den Aufzug, mit dem die Arbeiten beginnen. Den Gerüstbau übernimmt für 7893 Euro die Wurzener Firma Grumbt, den Metallbau – Kosten: 19 982 Euro - Reglerbau Fischer aus Bennewitz, den Rohbau für 92 484 Euro Dietze Hochbau aus Wurzen, und für die Wärmedämmfassade unterbreitete mit 18 071 Euro Malermeister Naumann aus Torgau das günstigste Angebot.

Fördermittel federn Kosten ab

Die Gesamtkosten summieren sich auf 1,45 Millionen Euro. Für das Vorhaben nimmt die Gemeinde Fördermittel aus der Richtlinie Beschleunigung Grundschulbetreuung in Höhe von 685 640 Euro in Anspruch, über die 64 Prozent der förderfähigen Kosten abgefangen werden. „Das ist schon sehr hoch“, sagt Laqua. „Andere Fördertöpfe mit einer höheren Quote sind zur Zeit nicht verfügbar. Aber wenn wir länger gewartet hätten, stünden unsere Kinder auf der Straße.“ Im vergangenen Jahr hatte Bennewitz vergeblich eine Aufnahme in das Förderprogramm Vitale Dorfkerne versucht.

Gebaut wird bei laufendem Schulbetrieb

Entsprechend der Förderbedingungen muss die Baumaßnahme bis 30. November abgeschlossen sein. „Und entsprechend straff ist der Zeitplan über 149 Arbeitstage bis auf die Minute getaktet“, sagt Laqua. Zumal, neben Schule und Hort, als drittes Puzzleteil in der Bauphase auch gleich der Digitalpakt Schule umgesetzt werden soll. „Das heißt“, erklärt Laqua, „es wird auch während des Schulbetriebes gebaut, aber versucht, die geräuschintensiven Arbeiten in die Ferien zu legen.“ Hinzu kommt das Bauen unter Coronabedingungen. „Die regelmäßigen Testungen der Bauleute müssen die Firmen absichern“, sagt Laqua. Damit die Eltern über das Vorhaben und einhergehende Einschränkungen im Bilde sind, wird der Bürgermeister am 20. April die Elternräte informieren.

Von Ines Alekowa