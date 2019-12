Mehr Schulesser in Brandis – Speisesaal platzt aus allen Nähten

Brandis

Der Speiseraum auf dem Brandiser Schulcampus mit Grundschule, Oberschule und Gymnasium platzt aus allen Nähten. Die Zuweisung des Freistaates Sachsen zur Stärkung des ländlichen Raumes – für das Jahr 2018 sind das für Brandis erneut 70.000 Euro – will die Stadt darum in Erweiterung und Umbau des Raumes investieren. Der Stadtrat gab dafür mehrheitlich grünes Licht.

Fast 700 Schulesser auf dem Brandiser Campus

Akut geworden ist das Problem mit dem neuen Essenanbieter in diesem Schuljahr. „Die Nachfrage erschlägt uns“, sagte Bürgermeister Arno Jesse ( SPD). „Jetzt nutzen deutlich mehr Schüler das Schulessen. Nach der Unzufriedenheit mit dem Vorgänger war das nicht zu erwarten.“

In Zahlen ist das eine Steigerung von 400 auf 600 bis 700 Schüler. „Und das ist ein großes logistisches Problem“, so Jesse, „der Platz ist einfach zu gering.“ 80 Sitzplätze stehen in dem Speiseraum, in dessen Schalldämmung die Stadt erst 2017 über 14.000 Euro investierte, zur Verfügung. Die Pauschale in eine Erweiterung des Speiseraumes zu stecken, bezeichnete der Bürgermeister deshalb als „gut investiertes Geld“. Denn: „Wir wollen gute Schule auch über gutes Essen definieren, und diesem Anspruch kommen wir damit ein Stück näher.“

Gegenwind von der AFD

Trotz der offenkundig dringend notwendigen Lösung wurden auch Vorbehalte gegen das Vorhaben laut. Ingo Börner ( AFD) sah es kritisch, dass das Geld damit auch nicht aus Brandis kommenden Kindern zugute kommt, während es doch „für die Brandiser Bürger sein sollte“. Er brachte stattdessen das ehemalige Gemeindeamt in Polenz ins Gespräch. Ulrich Gäbel (Linke) bestätigte, dass der Stadtrat schon lange um eine Sanierung dieses Objektes ringe. „Aber das jetzt als Gegenpol aufzubauen, finde ich nicht seriös“, sagte er. „Auch Kinder sind Bürger, denen wir so eine bessere Essenversorgung ermöglichen können.“

Vorschlag zum Bürgerhaushalt von SPD erneuert

Markus Bergforth ( SPD) wiederholte den Vorschlag seiner Fraktion von 2018, das Geld in einen Bürgerhaushalt zu geben, damit die Brandiser selbst entscheiden können, für welche Projekte die Mittel verwendet werden sollen. Der Vorstoß scheiterte seinerzeit, weil die Mehrheit der Stadträte die Verfügungshoheit nicht aus der Hand geben wollte. Für das Jahr 2020 werde die SPD nun erneut einen Antrag einbringen, kündigte Bergforth an. „Voraussetzung ist, dass wir auch ein sicheres Verfahren zur Verausgabung der Mittel aufstellen.“ Es wäre das (vorerst) letzte Jahr, in dem der Freistaat Sachsen die Landespauschale ausreicht – für die Jahre 2018 bis 2020 erhalten die kreisangehörigen Gemeinden jeweils 70 Euro für die ersten 1000 Einwohner zur freien Verfügung.

Erweiterung soll zum Schuljahresbeginn 2020/21 stehen

Dass die Mittelverwendung in diesem Jahr übrigens so spät entschieden wird, begründete der Rathauschef damit, dass sich oft erst im Laufe des Jahres Projekte ergeben, für die aber im Haushalt keine Mittel eingeplant sind. Allerdings müssen Planung und Umsetzung jetzt Schlag auf Schlag folgen. „Unser Ziel ist, den Bau zum Schuljahresbeginn 2020/21 fertig zu haben“, sagte Jesse.

Brandiser streben langfristige Lösung an

Die Kunst wird darin bestehen, den neuen Speiseraum so in das Ensemble einzufügen, dass das Geld – Bauamtsleiterin Kerstin Quandt rechnet mit Kosten von insgesamt 130.000 Euro plus Planung – nicht nur in ein Provisorium fließt, wie Gäbel befürchtete. Denn auf dem Campus insgesamt besteht Handlungsbedarf: Auch Oberschule und Gymnasium kämpfen mit Enge. Noch der Vorgänger-Stadtrat fasste deshalb im Juni einen Grundsatzbeschluss zur Entwicklung des Schulcampus. Einstimmig wurde die Verwaltung damals beauftragt, eine Planung mit Zukunft zu erarbeiten.

Von Ines Alekowa