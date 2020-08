Mehr Sicherheit für Radfahrer an B 6 in Deuben

Bennewitz

Man stelle sich nur mal für eine Stunde an die Bundesstraße 6 am Ortsausgang Deuben in Richtung Machern und beobachte, wie dicht hier teilweise Autos, aber auch Laster an Radfahrern vorbeifahren. Man möchte nicht in der Haut der Radler stecken, denen zudem der Straßengraben ein Ausweichen unmöglich macht. Besonders brenzlig wird es für die, die in den Altenbacher Weg abbiegen möchten und dafür die viel befahrene Bundesstraße genau am Eingang der Teichkurven queren müssen. Dabei wäre ein gefahrloser Seitenwechsel lange vorher möglich, würde der vor drei Jahren begonnene Radweg nicht plötzlich enden.

Jetzt wird diese Gefahrenstelle endlich entschärft, der Radweg weitergebaut. Toll. Es ist aber auch eine Schande, dass dies erst jetzt geschieht, mehr als fünf Jahre, nachdem der Radweg das erste Mal in der Planung auftauchte. Ja, es ist gut und richtig, dass sich Behörden um den Naturschutz kümmern, auch bei vergleichsweise kleinen Bauvorhaben wie dem in Deuben. Aber die Art und Weise hat deutlich Luft nach oben.

Können Auflagen dem Vorhabensträger nicht gebündelt auf den Tisch gelegt werden? Schließlich sind diese keine Ermessensfrage. Gesetze bilden den Rahmen, dazu kommt Erfahrung mit ähnlichen Bauprojekten – sie sollten also zumindest im Groben von vornherein feststehen. Es nicht nachvollziehbar, warum stattdessen eine Forderung auf die andere folgt und so wertvolle Zeit verstreicht. Denn eines darf man nicht vergessen: Hier geht es nicht nur um Otter und Fische, sondern vor allem auch um Menschenleben.

Von Ines Alekowa