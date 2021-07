Mehr als 100 Kinder bei Waldjugendspielen im Colditzer Forst

Colditz

Die Hauer des Wildschweins hätten es in sich, warnt Waldarbeiter Tobias Streicher. „Die werden bis zu 20 Zentimeter lang.“ Weglaufen habe keinen Sinn. Ob jemand wisse, warum? „Weil Wildschweine nicht gut sehen. Man bleibt besser stehen oder klettert auf einen Baum“, antwortet Sofie Sittner. Bei den Waldjugendspielen im Colditzer Forst kommt ihr eine tragende Rolle zu.

„Hier, Herr Forstarbeiter, ich weiß was.“ Die Lehrlinge Florian Geier (r.) und Dennis Bauer zeigen, wie man Birkenstämme sägt. Im Hintergrund: Revierleiterin Barbara Kotschmar. Quelle: Thomas Kube

Die kleine Sofie ist Anführerin der Dachse. Ihre Gruppe heißt so, weil alle acht Teams nach Tieren benannt sind. An zwei Spieltagen machen über 100 Kinder der Grundschulen Colditz und Hausdorf mit, sagt Ralph Billwitz. „Endlich geht es wieder los. Drei Jahre mussten wir warten. Erst schlug Friederike zu, dann Corona.“ Von Dürre und Borkenkäfer ganz zu schweigen, so der Waldpädagoge.

Grün lackierte Fingernägel zur Feier des Tages

Bloß gut, dass Mia Schönberg aus der Vierten nicht Miau heißt. Denn sie ist Chefin der Mäuse. Sie hilft fleißig mit, die bereitliegenden Birkenhölzer möglichst flink zu stapeln. Lehrling Konstantin Frank, der die Station leitet, stoppt die Zeit. „Tempo, Tempo!“ Er betont, dass es ihm nicht nur auf Schnelligkeit ankommt, sondern auch auf die saubere Ausführung.

Lehrausbilder Tobias Streicher erläutert Wissenswertes über Jagd und Wildschäden. Quelle: Thomas Kube

Man wolle die Kinder mal nicht mit so schwierigen Themen wie Baumschäden und Waldumbau belasten, erläutert Revierleiterin Barbara Kotschmar vom Sachsenforst. „Die Schüler freuen sich, dass sie wieder raus dürfen. Sie sollen sich im Wald frei bewegen und spielerisch lernen“, sagt die 65-Jährige, die ihre Berufung lebt und sich sogar die Fingernägel grün lackiert.

Im Wald regnet es immer zweimal

Willi Weber, Obmann der Spechte, führt seinen Trupp zur nächsten Station. Lehrer? „Brauchen wir nicht.“ Damit spricht der Junge aus, was die freche Revierleiterin Kotschmar denkt: „In der Tat. Es ist besser, wenn die Lehrer hier nicht mit reinpfuschen.“ Für die Kinder solle es schließlich eine Abwechslung vom Schulalltag sein.

Lehrling Kenny Wolf überwacht das Zapfenzielwerfen. Quelle: Thomas Kube

Gut, dass das Lehrerin Bettina Folprecht-Schommler vor lauter Regen nichts hört. Mit ihren „arbeitslosen“ Kolleginnen sucht sie Schutz unterm Pilz. „So eine Lehrerkonferenz funktioniert auch im Freien“, lacht Ralph Billwitz. Zum Glück seien Kinder nicht aus Zuckerwatte, ergänzt Barbara Kotschmar. Da mache der Regen nichts aus. Obwohl es im Wald immer zweimal regne.

Forst ist noch nicht übern Berg

„Erst tröpfelt es aus den Wolken, das nächste Mal kommt es von den Blättern.“ Die Colditzerin genießt die Waldjugendspiele. Es sind ihre letzten. In acht Monaten gehe sie in den Ruhestand. Gerade auch in ihrem Revier sei die zurückliegende Zeit dramatisch gewesen. „Wir mussten so viel krankes und totes Holz schlagen, dass der Wald nicht wiederzuerkennen ist. Manchmal verlaufe ich mich fast.“

Revierleiterin Barbara Kotschmar hatte bei den Naturkatastrophen der letzten Jahre alle Hände voll zu tun. Quelle: Andreas Döring

Seit 2017 misst die Försterin im Auftrag des Ministeriums das Grundwasser. „Im Forstamt haben wir einen Brunnen. Trat das Wasser zuletzt erst in zehn Meter Tiefe zum Vorschein, tut es das nun schon in sieben Meter.“ Das Mehr an Regen sei wichtig. Der Wald sei noch immer nicht übern Berg. „Selbst Bäume, die äußerlich gesund wirken, können von den Wurzeln her schon krank sein.“

Fichtenzapfen inzwischen Mangelware

Lehrling Kenny Wolf, der heißt wirklich so, begrüßt die Igel und ihre Anführerin Pauline Ehrlich beim Zielwurf. Die Kinder müssen mit je drei Fichtenzapfen in die ausgewiesenen Planquadrate treffen. Je nach Händchen winken entweder 10, 50 oder 100 Punkte. Weil die Fichten auf dem Rückzug sind, sei es gar nicht so leicht gewesen, noch genügend Zapfen aufzutreiben, heißt es.

Die Kinder bewegen sich ganz selbstständig durch den Wald. An den Stationen werden sie von Mitarbeitern des Sachsenforstes in Empfang genommen. Quelle: Thomas Kube

Der Hirschlauf muss ganz entfallen. Früher „hirschten“ Kinder noch mit aufgesetztem Geweih im Slalom um die Bäume. Nach Holzeinschlag existiert die Strecke schlicht nicht mehr. Dafür zeigen die Lehrlinge Florian Geier und Dennis Bauer, wie Baumscheiben geschnitten werden. „Fuchs“ Ole Tänzer staunt: Die Kettensäge flutscht durchs Holz wie das Messer beim Abendbrot durch die Butter.

Lesen Sie auch

Von Haig Latchinian