Mehr als Stolpersteine: Colditzer sachsenweit engagiert gegen Antisemitismus

Landkreis Leipzig

Einen Monat nach den Antisemitismus-Vorwürfen des Sängers Gil Ofarim gegen ein Leipziger Hotel hat sich der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, zurückhaltend geäußert. „Zunächst habe ich keine Zweifel gehabt an der Darstellung von Gil Ofarim“, sagte Schuster. Er stehe jedoch zum Grundsatz, immer auch die andere Seite zu hören, und wolle das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen abwarten.

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Schuster fügte hinzu: „Wenn der Vorfall sich nicht in ähnlicher Form abgespielt hat, wie er von Gil Ofarim dargestellt wurde, dann muss ich sagen, hätte ich für sein Verhalten überhaupt kein Verständnis. In diesem Fall hätte Gil Ofarim dem Kampf gegen Antisemitismus einen Bärendienst erwiesen.“ Der Zentralrat habe in dem Zusammenhang eine Fülle antisemitischer Zuschriften bekommen, räumte Schuster ein.

Mitaufrufer zur Spontan-Demo vorm Hotel

Auch Henry Lewkowitz will den behördlichen Untersuchungen nicht vorgreifen. Der 31-jährige Geschäftsführer des Vereins „Erich-Zeigner-Haus“ gehörte zu jenen, die noch am Tag des Bekanntwerdens der Vorwürfe zur Kundgebung vor dem Leipziger Hotel aufgerufen hatten. Unabhängig vom Ergebnis der Nachforschungen bereue er die spontane Demonstration nicht: „Eine Demo gegen Antisemitismus ist immer gerechtfertigt.“

Frank Kimmerle (v. l.), Henry Lewkowitz und Caroline Müller beim Stolpersteine-Putzen am Dittrichring in Leipzig. Quelle: André Kempner

Der 9. November ist Großkampftag für Lewkowitz. In mahnender Erinnerung an die Pogrome gegen die deutschen Juden im Jahr 1938 gilt es, fast 700 Stolpersteine an 250 Orten in und um Leipzig zu putzen. „Für jeden Stein haben wir Putzpaten organisiert.“ Zuletzt gab es immer wieder Zwischenfälle: Paten seien beschimpft oder körperlich bedrängt worden. Steine wurden beschädigt, jüdische Friedhöfe geschändet.

Hassmails und ungebetener Besuch

Seit Beginn der Zählung habe es in der Bundesrepublik noch nie so viele antisemitische Straftaten gegeben wie heute, betont Lewkowitz. Weil sich sein Verein auch an Demos gegen Legida und Querdenker beteilige, erreichten ihn regelmäßig Hassmails: „Im Erich-Zeigner-Haus wurden wir von ungebetenen Besuchern sogar angebrüllt.“ Er lasse sich nicht einschüchtern. All jenen mit Davidstern und Zusatz „ungeimpft“ biete er auch weiter die Stirn.

Henry Lewkowitz bei einem seiner vielen Stolperstein-Projekte. Hier mit Schülerinnen einer neunten Klasse. Quelle: Michael Strohmeyer

Lewkowitz sorgte schon als Jugendlicher für Schlagzeilen: In seiner Heimatstadt Colditz hatte er vor vielen Jahren einen alternativen Verein gegründet. Dieser wurde damals genauso überfallen wie ein Konzert seiner Punkband. Er studierte Philosophie, Politik, Geschichte sowie Kulturwissenschaften, arbeitete als Referent für politische Bildung, schrieb Bücher und übernahm 2015 die Geschäftsführung des Vereins „Erich-Zeigner-Haus“.

Erich Zeigner rettete Leben

Er verehrt Erich Zeigner sehr. Leipzigs Nachkriegs-Bürgermeister sei für ihn bestes Beispiel gelebter Zivilcourage, sagt Lewkowitz. „Der Jurist und Sozialdemokrat wurde 1921 sächsischer Justizminister und 1923 Ministerpräsident von Sachsen. Weil er zwei Mitglieder der KPD in seine Regierung aufgenommen hatte, setzte ihn Reichspräsident Friedrich Ebert umgehend ab.“ Unter den Nazis zum Sozialhilfeempfänger degradiert, rettete er Verfolgten das Leben.

Vereins-Geschäftsführer Henry Lewkowitz am Erich-Zeigner-Haus in Leipzig. Quelle: André Kempner

Etwa der jüdischen Familie Laibel. Er versteckte Mutter Käthe Laibel und ihren Sohn Jochen erst in der eigenen Wohnung, später in Halle und Berlin. Vor zwei Jahren starb Jochen Laibel, der zuletzt in Frankreich gelebt hatte und Ehrenmitglied des Zeigner-Vereins war. Lewkowitz bezeichnet Eberts Ängste, wonach Zeigner aus Sachsen eine sozialistische Räterepublik machen wollte, als puren Unsinn.

Jugend- und Erwachsenenbildung

Es heißt, Zeigner, der selbst Klavier und Geige spielte, soll jüdischen Musikern seine Wohnung als Proberaum zur Verfügung gestellt haben. Auf seinen Einsatz für die Juden, seinen Kampf um ein breites Bündnis gegen rechts berufe sich der Verein noch heute, sagt der Geschäftsführer. Seit 1999 engagiert sich der Erich-Zeigner-Verein in der Jugend- und Erwachsenenbildung. Allein an Schulen organisieren die sieben Mitstreiter acht Demokratieprojekte pro Jahr.

Bevor ein Stolperstein verlegt wird, ist eine gründliche Recherche erforderlich. Dabei werden auch Flyer erarbeitet. Quelle: Michael Strohmeyer

Zwar habe der Verein seinen Sitz in Leipzig, doch sei ihm das Umland genauso wichtig, sagt Lewkowitz, der Ex-Colditzer, der betont, dass auch Stolpersteine in Colditz geputzt würden. Bad Lausick und Naunhof, Geithain und Grimma – mit freiwilligen Mädchen und Jungen würden nicht nur Stolpersteine verlegt und geputzt: „Wir recherchieren ein Jahr lang die einzelnen Schicksale, gehen in die Archive, erarbeiten Flyer und sammeln Spenden.“

Stolperstein-Projekte sind spendenfinanziert

Er sehe sich zuletzt immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, Steuergelder für die Projekte zu verschwenden, sagt der einstige Colditzer: „Das ist absoluter Käse. Richtig ist, dass sich alle Stolpersteine für jüdische Opfer und andere Verfolgten des Naziregimes über Spenden finanzieren.“ Für den steten Einsatz um mehr Toleranz erhielt der Verein „Erich-Zeigner-Haus“ 2008 den Titel „Ort der Vielfalt“ – als Erster in Leipzig.

Längst kein Einzelfall mehr: geschändete Stolpersteine. Quelle: privat

Lesen Sie auch

Von Haig Latchinian