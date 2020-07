Mehrere Feldbrände halten Feuerwehren im Muldental auf Trab

Muldental

Der Freitag wird den Freiwilligen Feuerwehren im Bereich des ehemaligen Muldentalkreises noch nachhängen. Während am Nachmittag bereits Getreidefelder bei Colditz und Brandis in Flammen standen, kam am Abend gegen 18 Uhr ein Großflächenbrand auf einem Rapsfeld zwischen Beiersdorf und Seelingstädt dazu.

Dort brannten mehrere Hektar nieder und ein Mähdrescher wurde Opfer der Flammen. Ob er den Brand ausgelöst hat, war am Abend noch unklar. Tanklöschfahrzeuge aus der näheren und weiteren Umgebung Grimmas wurden zum Einsatzort beordert. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus gerade noch verhindern.

In Taucha brennt Recyclinganlage

Allein in Seelingstädt wurden 150 Schläuche zu je 20 Meter für den Einsatz benötigt. Die Kameraden sprachen von einer echten Materialschlacht. Währenddessen wurde aus Naunhof ein weiterer Feldbrand gemeldet. Rund um Grimma standen somit überall Rauchsäulen am Himmel, zumal auch in Taucha bei Leipzig eine Recyclinganlage in Flammen stand.

Debatte über Verantwortung der Landwirte

Schon im Vorjahr waren in der Grimmaer Region immer wieder Feldbrände während der Erntearbeiten ausgebrochen. Das hatte auch eine Debatte darüber ausgelöst, welche Verantwortung Landwirte bei der Brandvorsorge tragen.

