Mehrere Verletzte nach Unfall bei Borsdorf

Borsdorf

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten kam es am Sonntagabend gegen 22.20 Uhr in Borsdorf. Der Fahrer (22, rumänisch) eines Opel Astra Cabriolet fuhr zusammen mit zwei Insassen (männliche/18 und 25 Jahre alt) auf der B 6, von Wurzen kommend, in Richtung Leipzig. Kurz nach dem Abzweig Borsdorf versuchte der 22-Jährige einen vor ihm fahrenden Opel Astra Kombi (Fahrer: 29) zu überholen.

Wurzen kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Wurzen direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabei geriet der 22-Jährige mit seinem Fahrzeug auf den Grünstreifen und kam dadurch ins Schleudern. Ein entgegenkommender Mercedes-Benz Vito (Fahrer: 50) konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem dann quer zur Fahrbahn stehenden Opel Astra Cabriolet. Der Opel überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Dach liegen. Der 22-jährige Fahrer sowie die beiden Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Vito-Fahrer wurde leicht verletzt.

Cabrio-Fahrer hatte Alkohol getrunken

Alle vier Personen wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Opel Cabriolet-Fahrer hatte einen Alkoholwert von 0,88 Promille. Die Verkehrspolizei Leipzig hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Weiterhin wird der Verdacht eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens geprüft.

Von lvz