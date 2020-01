Meldungen des Tages aus dem Muldental

Muldental

Neben den großen Geschichten passieren im Muldental auch viele kleinere Dinge. Sie sind ebenso wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Neue Ladesäule in Colditz

Seit kurzem steht in Colditz eine Ladesäule am Markt. Wie Sie die Station nutzen können und was die Nutzung kostet, erklärt der Betreiber enviaM. Sie ist eine sogenannte Normalladestation (AC-Lader), an der parallel zwei Elektrofahrzeuge mit jeweils 22 kW laden können. Für den Gebrauch ist ein Kabel mit einem Typ 2-Stecker nötig. Wer mit seinem Wagen am Colditzer Markt Strom tanken möchte, der kann das mit einem Kundenkonto per App aber auch ohne Vertragsbindung.

>> Alle Infos zur App und den Preisen für die Ladevorgängen finden Sie im Netz bei enviaM

Mittelstandsverband plant Business-Talks

Der sächsische Mittelstandsverband BVMW plant die Veranstaltungsreihe Business-Talks in der Region. Den Auftakt macht das Autohaus Muldental am Donnerstag, 23. Januar. Von 18 Uhr an geht es um das Thema Sucht im Arbeitsverhältnis. Mit dabei sind Experten aus dem Arbeitsrecht und der Suchtberatung, die Einblicke in Fallbeispiele geben und auch Tipps zur Hilfe bei Problemen geben können. In der Zukunft sollen ähnliche Formate entstehen, um das Netzwerk der Regionalwirtschaft zu stärken. Um Anmeldung wird aus organisatorischen Gründen gebeten.Weitere Informationen gibt es im Netz beim BVMW.

Bürgersprechstunde in Colditz

Zur nächsten Sprechstunde lädt der Colditzer Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) am Dienstag, 4. Februar, nach Sermuth ein. Im Seniorenraum des Gemeindezentrums (Erdgeschoss) steht er von 16 bis 18 Uhr Rede und Antwort. Die Einwohner haben in dieser Zeit die Gelegenheit, ihre Anliegen, Sorgen oder Anregungen ohne Terminvereinbarung direkt beim Stadtchef vorzutragen. Zillmann hat es sich auch in diesem Jahr zum Ziel gesetzt, für die Bewohner besser und ohne lange Wege erreichbar zu sein. Daher bietet er seine Sprechstunde in mehreren Ortschaften an und steht für Gespräche zur Verfügung.

Technischer Ausschuss berät in Brandis den „Gewerbepark Beucha“

Der Technische Ausschuss des Brandiser Stadtrates kommt am 21. Januar zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Diese findet im Ratssaal, Markt 1-3, statt und beginnt um 18.30 Uhr. Die Mitglieder entscheiden über die Ersatzbeschaffung von Experimentiertischen für das Physikkabinett der Oberschule und haben einen Antrag auf Ausnahme von Festsetzungen des Bebauungsplanes „Gewerbepark Beucha“ auf dem Tisch.

Von lvz