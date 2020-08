Meltewitzer Verein erinnert an Weihe von Kriegerdenkmal

Lossatal/Meltewitz

„Das Denkmal soll allzeit Zeugnis dafür ablegen, dass auch in unserer Gemeinde unsere gefallenen Helden unvergessen bleiben.“ Diese Worte sprach einst Pfarrer Fritzsche am 8. August 1920 zur Weihe des Denkmals für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges von Meltewitz, Knatewitz und Mark Schönstädt.

Eben daran will der Geschichts- und Traditionsverein Meltewitz einhundert Jahre später mit einer kleinen Gedenkfeier am 8. August ab 17 Uhr erinnern und lädt dazu alle Einwohner an den Schulteich in der Dorfstraße ein. Die Idee der Veranstaltung stammt von Eberhart Aé, der noch über eine alte Einladung der damaligen Enthüllung mit handgeschriebener Notiz des Pfarrers auf der Rückseite verfügt.

Eberhart Aé engagiert sich für die Erinnerungskultur

„So gesehen ist es die dritte Feier im Laufe der Geschichte“, erzählt der 78-Jährige. Denn er war es auch, der 2004 die Initiative für zwei weitere Erinnerungssteine rechts und links neben dem alten Ehrenmal des Jahres 1920 initiierte. Auf den Bronzetafeln, die die beiden tonnenschweren Quarzporphyrblöcke aus dem Dornreichenbacher Steinbruch zieren, stehen seither die Namen von 56 Gefallenen des Zweiten Weltkrieges, darunter sein Vater Walter Aé. „Meine Mutter, die damals lebte, schrieb die Namen aus dem Gedächtnis nieder. Sie wurden danach überprüft. Bis auf zwei Personen sind heute alle verewigt.“

Den Lebenden zur Mahnung: Die beiden Gedenksteine für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges wurden auf Initiative von Eberhart Aé errichtet. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Die Erlaubnis zur Ergänzung des kleinen Ehrenhains im Schatten der hohen Bäume inklusive der Sanierung des alten Denkmals holte sich Eberhart Aé von der Gemeindeverwaltung ein. Für die Kosten kamen die Meltewitzer allerdings selber auf und spendeten reichlich 6000 Euro.

Die Glocken der Kirche läuten die Gedenkfeier ein

Auf die Frage, aus welchem Grund er am 8. August zur Feierstunde aufruft, antwortet der frühere Landwirt: „Einhundert Jahre sind es wert, darüber nachzudenken, welches Leid Kriege hinterlassen und wie glücklich wir uns schätzen können, bereits 75 Jahre in Frieden zu leben.“

Zu Gast am Sonntag werden unter anderem der Wurzener Pfarrer Alexander Wieckowski und seine Frau sein. Der ehemalige Kirchenvorstand Aé kennt Beate Wieckowski noch gut aus der Zeit ihres Vikariats und bat daher um ihren Besuch. Sie sagte sofort zu.

Eröffnet wird der Festakt ab 17 Uhr von den Glocken der Meltewitzer Kirche und musikalisch begleitet vom Posaunenchor Nemt-Burkartshain. Vor 100 Jahren spielte übrigens die Dahlener Stadtkapelle auf und Pfarrer Fritzsche betonte in seiner Weiherede: „Denkmal und Denkmalsplatz wollen wir immer in einem würdigen Zustand halten.“

